Spring e 500e meglio di Tesla in Francia

Spring e 500e per una volta battono Tesla nella classifica delle più vendute in Francia: i dati di settembre premiano le citycar. Quota delle elettriche 16,7%.

Spring e 500e in testa in un mercato che vale 4 volte l’Italia

La Francia è tutta un’altra musica rispetto all’Italia: qui la quota di mercato è inchiodata a un misero 4,1%, contro il 16,7% dei nostri cugini d’Oltralpe. E gli esperti si aspettano un’ulteriore crescita nel 2024, con l’arrivo di due attesissime auto di marche locali dai prezzi abbordabili: Citroen e-C3 e Renault 5. Altra cosa che ci differenzia dalla Francia: mentre da noi elettriche e ibride plug-in viaggiano appaiate come vendite, Oltralpe sono le prime a prevalere nettamente, con le PHEV al 9,8%. Per una volta Tesla esce dal podio delle più vendute, ma è una dato che non va certo enfatizzato: la Casa di Elon Musk concentra le consegne nelle settimane finali del trimestre. E sicuramente si prenderà la rivincita nell’ultima parte dell’anno. Comunque sia, la piccola Spring mette a segno un ottimo risultato, con quasi 3.300 auto vendute in un mese. Segue la 500e, che in Francia vende sei volte di più che in Italia (1.887 consegne).

Occhio alla MG 4, al terzo posto Tedeschi fuori dal top ten

Occhio alla MG 4, che continua a guadagnare posizioni in Francia. In settembre si è piazzato al 3° posto, a un’incollatura dalla 500e, con 1.864 auto vendute. I produttori cinesi sono un sorvegliato speciale del governo di Parigi, che dovrebbe presto annunciare una rimodulazione degli incentivi per il 2024. Con il dichiarato intento di penalizzare proprio i prodotti che arrivano da Paesi che utilizzano ancora il carbone per produrre l’energia elettrica. Come la Cina appunto. Per trovare dei modelli francesi bisogna risalire in classifica al 5° e 6° posto, con la Renault Megane e la Peugeot e-208, entrambe alle spalle della Tesla Model Y. Seguono l’altra Tesla, Model 3, la Mini Cooper SE, la Renault Twingo e la Kia e-Niro. Molto più indietro la Zoe, ormai poco richiesta e in attesa di essere sostituita dalla Renault 5. E nessun modello tedesco nei primi 10.

– L’auto elettrica ha 5 enormi problemi (me non quelli che probabilmente pensate voi): il VIDEO di Paolo Mariano