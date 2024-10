Rinnovabili, può una Soprintendente firmare appelli “contro” i permessi?

La notizia è molto semplice: la Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo ed Etruria Meridionale ha firmato un appello per la moratoria su tutte le autorizzazioni per nuovi impianti a fonti rinnovabili su tutto il territorio nazionale. La domanda è altrettanto semplice: un funzionario di quel livello, convolta nei processi autorizzativi può esporsi pubblicamente in questo modo?

Il dibattito nasce con l’amministrazione pubblica moderna. Un funzionario, soprattutto se di alto livello, può prendere esprimere opinioni politiche in generale, ma soprattutto che in qualche modo sfiorano o incrociano il suo lavoro?

La Soprintendente che esprime una sua opinione sulle rinnovabili in contesti pubblici è in conflitto di interesse?

E ancora di più se le sue prese di posizione hanno a che fare direttamente con la sua attività nell’amministrazione dello Stato? La Costituzione garantisce la libertà di espressione di tutti così come la partecipazione politica, fosse anche fatta nn in modo organizzato. Ma fino che punto? Non c’è la possibilità che sia in conflitto di interesse?

La domanda viene riproposta dal caso della soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, Margherita Eichberg. La quale ha firmato un appello per “congelare” tutte le autorizzazioni per nuovi impianti rinnovabili.

Una presa di posizione che si inserisce in un contesto in cui le rinnovabili sono finite anche al centro dell’iniziativa del governo di destra, che con i suoi ultimi provvedimenti (decreto Aree idonee e decreto Agricoltura) potrebbe causare un blocco delle domande di nuove installazioni.

Una presa di posizione pubblica che non è piaciuta agli operatori. Anche perché tra i firmatari si legge anche il nome del a capo della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, Gino Famiglietti.

A loro viene contestato il fatto di esercitare il ruolo di funzionari pubblici coinvolti nell’iter per il rilascio dei permessi per i nuovi impianti rinnovabili. E’ vero che “moratoria” non significa essere contro a priori.

Ma questo non convince gli operatori. L’associazione di categoria Gis (Gruppo impianti solari) si dice “spaventata dalla pregiudizialità” della soprintendente “poiché, nel momento in cui si firma una moratoria contro le rinnovabili, si bloccano anche gli impianti virtuosi”.

Funzionari pubblici: cosa dice la legge?

Partiamo dalla Costituzione. La Carta stabilisce che «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore» (art. 54) e che deve essere garantita l’«imparzialità dell’Amministrazione» (art. 97).

Questi due articoli sono alla base del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato nel 2013), secondo cui si deve agire in posizione di “indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi».

Inoltre, il dipendente pubblico il dipendente “non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio” ed evita “situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione».

Il punto sta esattamente qui. Firmare un appello che riguarda un provvedimento di legge, un decreto o qualsivoglia atto può “nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione?”. E le può fare se non usa “informazioni riservate di cui dispone per ragioni d’ufficio?”

