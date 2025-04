Incentivi per le auto green in 5 Regioni su 20: ma che...

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

“Inefficaci” per il ministro Urso, utili per Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto, Bolzano e Sicilia. Sono 5 su 20 le Regioni che hanno finanziato gli incentivi ai veicoli elettrici. Ha fatto marcia indietro la provincia autonoma di Trento ma non torna indietro Bolzano. Che senso ha? Pochi soldi in Sicilia (250mila euro), ben 23milioni in Lombardia che ha raddoppiato il budget. Vaielettrico ne ha sempre dato conto a ogni scadenza, ora li mettiamo insieme.

Lombardia raddoppia con 23 milioni per convertire l’auto

Urso cancella – lo hanno fatto anche la Germania ma poi i tedeschi sono tornati sui loro passi – la Regione Lombardia (stesso colore politico) raddoppia. Un bando, pubblicato il 3 aprile, offre 3.500 euro a fondo perduto per acquistare l’auto elettrica (si finanziano anche moto e cargo bike). Peccato che il contributo sia previsto anche per le termiche: Euro 6D benzina, Euro 6D diesel, metano, GPL, ibride.

Il bando regionale prevede la radiazione delle auto termiche (benzina/metano/GPL fino ad Euro 2/ diesel fino ad Euro 5) e c’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare. Ma attenzione: gli incentivi finiscono prima. Per partecipare clicca qui.

Bolzano sempre in pista. E tariffe ridotte alle colonnine

A Bolzano la percentuale di auto elettriche vendute è superiore alla media europea, 14,8% sul 13,8% della Ue, e gli amministratori provinciali legano questi numeri alla pluriennale politica di contributo, dalle auto alle wallbox, di chi sceglie l’alimentazione elettrica. Gli incentivi qui sono attivi dal 2019.

Il contributo è da 2mila euro e il rivenditore deve assicurare uno sconto pari all’incentivo. A questo si aggiunge l’incentivo per la wallbox. E per strada dal 1° marzo i clienti Alperia ricaricano sulla rete Neogy al prezzo speciale di 0,35 euro. Non un intervento spot, ma integrato. Clicca qui per partecipare al bando.

Valle d’Aosta come Bolzano e i giovani (under 35) ricevono fino a 12.700 euro

Incentivo fino al 50% della spesa con contributo massimo di 9.000 euro per le persone over 35. Salgono a 12.700 per gli under 35. Incentivi generosi in Valle d’Aosta che da anni, come Bolzano, finanzia la mobilità elettrica. Nel 2024 sono finiti nel periodo estivo e ad ottobre sono stati reintegrati.

La misura prevede una maggiorazione fino al 10% per la rottamazione di veicoli euro 0,1,2,3,4. Si finanziano anche i veicoli usati fino al 30% della spesa, massimale di 5.000 euro per le persone over 35 e 8.000 per gli under 35. Anche in questo caso generosi.

Oltre le auto si finanziano i veicoli commerciali, furgoni e camion che essendo sempre in strada hanno una forte incidenza sul totale delle emissioni. Per partecipare clicca qui.

In Veneto 6 milioni di incentivi per gli enti locali, ma si potrebbe rinnovare il bando per i privati

La Regione Veneto ha aperto ad ottobre 2024 il bando per l’acquisto delle auto green ed è possibile una riproposizione nei prossimi mesi. Al momento è aperto (fino al 30 aprile) il bando da 6 milioni che finanzia i veicoli green degli enti locali, con gli elettrici che prendono il doppio del contributo.

Per i privati nei mesi scorsi si sono messi a disposizione 7 milioni con un contributo generoso fino a 8.400 euro. Incentivo più alto di alcune annate dell’ecobonus statale.

In Italia a ogni governo è corrisposto un importo diverso dell’incentivo, segno evidente del basso livello e poca serietà della nostra classe dirigente. Clicca qui per leggere il bando.

In Sicilia stanziati incentivi per 750mila euro nel triennio

Pochi soldi ma, seppur minimo, un segno di attenzione verso la mobilità elettrica. Siamo in Sicilia dove il bando di finanziamento per le auto elettriche sta diventando prassi. L’assemblea regionale ha stanziato risorse per il prossimo triennio: 750mila euro fino al 2027. Sono solo 250 mila euro da investire ogni 12 mesi.

In attesa di un bonus europeo i cittadini di questi territori possono usufruire delle offerte locali che funzionano. I soldi si spendono e in tanti restano fuori. Così come è successo a livello nazionale con il bonus elettrico: esaurito in poche ore rispetto ai mesi impiegati per soddisfare la richiesta dei contributi per le auto termiche e ibride. Questo si uno scandalo. Finanziare il gas di scarico con risorse pubbliche invece che destinarlo a veicoli più rispettosi dell’ambiente e dei polmoni dei cittadini.