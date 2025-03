Solo questione di soldi? No, l’auto elettrica è di più…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Solo questione di soldi l’auto elettrica? La si può ridurre al possibile risparmio nei costi di ricarica rispetto alla benzina? Tutt’altro, scrive Daniele. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

di Daniele Sacilotto

“V ivo in Friuli Venezia Giulia, guido da 4 anni un’auto elettrica. E da circa uno e mezzo ho abbandonato totalmente il motore termico sostituendo anche la seconda auto di famiglia con una piccola BEV. Vi scrivo per porre l’attenzione su un errore che noi tutti elettronauti (rubo il termine all’amico Matteo Valenza) facciamo sempre: dare troppa enfasi al fattore risparmio economico nei costi di gestione “ .

Solo questione di soldi? No e vi spiego perché in questi quattro punti

“ È normale che sia così soprattutto per chi, come me è cresciuto negli anni ’90 col mito delle auto sportive. Che però, come diceva mio padre, “il problema non è comprarle, ma mantenerle“. Oggi che guido un’elettrica che ha scatto da fermo e accelerazione che la mia prima Uno Turbo si sognava la notte, è normale che mi accorgo per prima cosa della differenza nei costi di gestione. Soprattutto la manutenzione. Il messaggio però che rischia di passare è che l’elettrica è per chi ha la possibilità di ricaricare a casa e vuole risparmiare. Fine. Non è così!

1 – Abbiamo un enorme problema di qualità dell’aria non solo nelle grandi città, ma in tutte le pianure soprattutto del nord. L’elettrica non emette gas di scarico e utilizza raramente i freni, che rilasciano polveri sottili. È poco? Giudicate voi. Leggo infiniti commenti su quanto poco costano gpl o metano. D’accordo, ma non abbiamo risolto il problema che ci sta facendo ammalare oggi, non domani: le emissioni di scarico da combustione. Sosterrei un costo più elevato piuttosto che vivere in un ambiente tossico “ .

Se puoi ricaricarla a casa è il massimo della comodità…

“2 – L‘elettrica è, per chi dispone di punto di ricarica quotidiano casa o lavoro che sia, enormemente più comoda. La trovi carica al mattino, accendi e parti. Per 200, 300 o 400 km a seconda dell’auto non ti devi fermare. Niente più soste al distributore. Ovvio che se invece viaggi quotidianamente per lavoro non è la soluzione migliore, si è detto mille volte, ma quanta gente fa quotidianamente più di 200km?

3 – L’auto elettrica è più sicura perché non ha il cambio, quindi è più facile da guidare (e qui penso agli anziani). E lo scatto disponibile permette di velocizzare operazioni rischiose come sorpassi o immissione in carreggiata, laddove ti trovi in prossimità di curve o zone con scarsa visuale “ .

Solo questione di soldi? No, il piacere di guida è impareggiabile

“4 – Il piacere di guida è impareggiabile. Assenza di vibrazioni, fluidità, silenziosità, sono tutti fattori che fino a 10 anni fa invidiavamo su auto di lusso. Mi fa ridere che adesso vengano additati come difetti dell’auto elettrica. Ma davvero il rumore del 1.3 multijet o del 1.0 tre cilindri provoca emozioni? O all’improvviso gli italiani sono diventati tutti piloti di supercar con roboanti motori V10?

Queste sono le considerazioni che ho fatto io, credo che una più completa informazione possa far avvicinare più persone a questa nuova tecnologia. Anche perché forse non è ancora chiaro a tutti che no, non si tornerà più indietro .E sì, le preferenze degli italiani contano per i costruttori quanto il due di fiori con briscola denari “ .