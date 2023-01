Solo chi vota a destra può permettersi un’elettrica? Sui social è nata una polemica su una presunta colorazione politica delle EV dopo una frase del n.1 Renault, De Meo. Stefano, un lettore, ce ne chiede conto e Vaielettrico risponde.

Solo chi vota a destra…?/ Tutto nasce da una frase di Luca De Meo, n.1 della Renault

“Scusate se devio dai temi che trattate più di frequente, come il prezzo o la percorrenza delle auto elettriche. Ma sono rimasto piuttosto colpito di una polemica sorta su Facebook dopo che Luca De Meo, avrebbe detto che solo quelli che votano a destra possono permettersi un’auto elettrica. Mi è sembrata un’uscita strana, soprattutto da parte di chi è alla guida di un manager che guida un’azienda come la Renault, che produce anche auto elettriche come la Twingo e la Zoe. È vero che le auto elettriche costano di più, vi seguo da un paio d’anni e voi stessi lo mettete in chiaro con una certa frequenza. Ma che addirittura ci fosse una divisione politica netta anche in questo campo, come in tutto il resto, non me l’aspettavo. E ne sono anche un po’ deluso“. Stefano D.T.

Ecco le parole esatte nell’intervista ‘incriminata’

Risposta. La frase di De Meo va contestualizzata. Le parole che hanno scatenato questa piccola polemica sono contenute in un’intervista pubblicata l’11 gennaio dal Corriere. E val la pena riportare l’intera risposta del n.1 Renault alla domanda: il futuro è elettrico? “Sì, ma bisogna procedere con pragmatismo. Quando ero ancora a Barcellona alla Seat provocai una polemica perché dissi che l’auto elettrica era una rivoluzione di destra, cioè riservata a chi ha i soldi. Il fatto è che le auto elettriche per adesso costano molto e non tutti possono permettersele. Comunque noi industriali dell’auto stiamo investendo tantissimo, i governi dovrebbero stare al nostro passo, ma mi pare siano indietro. Siamo più avanti con le auto elettriche che con le colonnine di ricarica“. In sostanza: una provocazione per dire: non possiamo fare dell’auto un bene di lusso, aiutateci a farne un mezzo accessibile a tutti.

Solo chi vota a destra…? In Italia sicuramente no

Se poi prendiamo la realtà italiana, è difficile sostenere che per l’auto elettrica ci sia una maggiore simpatia a destra che a sinistra. Ed è anche tutt’altro che provato che la ricchezza stia più da una parte che dall’altra. Giorgia Meloni, comunque, è stata molto netta nel dichiararsi contraria allo stop alla produzione di auto termiche che la UE vorrebbe imporre dal 2035. Per non parlare di Matteo Salvini, che sul tema vorrebbe addirittura organizzare un referendum e non manca di dire che il solo-elettrico sarebbe una rovina per l’Italia. Sui media di destra, poi, l’avversione nei confronti della svolta elettrica è dichiarata continuamente. Solo due esempi. Da ultimo abbiamo citato l’eloquente titolo di copertina dell’ultimo numero di Panorama, “Il grande bluff dell’elettrico“. E sulle reti Mediaset, che certo non stanno a sinistra, è un continuo martellamento contro una svolta che viene vissuta come un’imposizione. Vedi i continui attacchi nella trasmissione di Nicola Porro, rilanciati anche sul blog del conduttore,