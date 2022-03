Società benefit: un corso di alta formazione

Società benfit: Re-Solution Hub, Bicocca e Assobenefit varano un innovativo percorso di alta formazione per aziende e liberi professionisti.

Società benefit, per la transizione all’economia sostenibile

Il corso vedrà coinvolte Re-Solution Hub, società di consulenza benefit, l’università milanese e l’associazione di categoria italiana. Ponendosi l’obiettivo di elevare conoscenze e strategie sia in seno alle aziende che nei confronti dei liberi professionisti verso una economia sostenibile e innovativa. Si intitola “Le Società Benefit come strumento per la transizione all’economia sostenibile”. E vede l’intrecciarsi di saperi e competenze per dar vita ad un corso di alto profilo per manager, notai, avvocati, commercialisti e imprenditori di società benefit. Le lezioni si svolgeranno dal 29 aprile al 6 giugno e sarà possibile seguire il corso sia in presenza che online dalla piattaforma WebEx. Con la presenza di docenti provenienti dal mondo benefit, di esperti del dipartimento di economia della Bicocca e di testimonianze dal mondo delle imprese e della finanza

Ecco come si svolgerà

I moduli del corso avranno la durata di 4 ore ciascuno. Tratteranno tematiche di responsabilità sociale d’impresa, normative e giuridiche, governance, business model e risk management. Ma anche opportunità, profili finanziari ed infine certificazioni e green marketing. Questo percorso formativo permetterà alle imprese e ai manager di identificare fattori di cambiamento all’interno delle loro realtà. Per avviarsi verso una realtà economica impegnata nella creazione di un impatto positivo sulla società e l’ambiente, il percorso delle società benefit. “La rivoluzione che noi oggi chiamiamo transizione ecologica è già iniziata”, spiega Marco Ceruti di Re-Solution Hub “Nel mondo economico porta il nome di società benefit e indirizza il nostro paese verso prospettive di crescita sostenibile”.