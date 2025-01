Anno: 2018

Km: 23.700

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Milano

Prezzo: 11.000 euro

Smart Passion del 2018 con 23.700 km vendesi. La propone una lettrice milanese. Per i vostri annunci potete scrivere alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Smart Passion del del 2018 con 23.700 km a 11 mila euro

Ecco il messaggio che ci ha inviato il nostro lettore milanese: “Vi chiedo gentilmente di pubblicare un annuncio per la vendita della mia auto Smart Elettrica. Smart passion elettrica, perfettamente funzionante, km 23.700, cerchi in lega da 16 pollici, radio touchscreen con car play e android auto, retro camera, drl led, ideale per Milano, parcheggio gratuito, accesso libero area C“. Il prezzo richiesto è di 11.000 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente alla venditrice: telefono 3474787290, indirizzo mail alessandra.cerchi@gmail.com

