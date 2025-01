Anno: 10/2021 Km: 6.600

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Torino Prezzo: 14.800 euro Smart EQ ForTwo 2021 con solo 6.600 km vendesi. La propone Bruno, da Torino. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Ecco l’annuncio: “Da diverso tempo sono un vostro assiduo lettore e apprezzo il vostro impegno, serietà e lavoro. Desidero vendere la Smart in oggetto per il suo scarso utilizzo, nel 2024 ho percorso circa 800 Km! La vettura è veramente molto “fresca”! Si tratta di una Smart fortwo EQ PRIME 22KW del 10/2021, con Km 6.600. Garanzia ufficiale Mercedes fino 2027/01/10 e 8 anni su batteria. Caricatore batteria 22 kW e Cavo presa domestica. Cerchi da 16” BRABUS Monoblock. Telecamera posteriore e sensori posteriori. Smart Media System for DAB-JBL, DAB+, Computer di bordo display a colori. ESP, ABS, Servosterzo. Airbag lato guida e passeggero e ginocchia. Climatizzatore automatico, Controllo pressione pneumatici. Volante in pelle, multifunzione e riscaldabile, regolabile in altezza. Sedile guida regolabile in altezza, Riscaldamento sedili, Sensore pioggia e sensore luci. Fari alogeni H4 e LED post, Fendinebbia Cornering. Alzacristalli e Retrovisori esterni elettrici. Tetto Panorama“. La richiesta è di 14.800 euro. Per contatti: agostinibruno54@gmail.com .