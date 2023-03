Skoda Enyiaq 60: 18.000 km e mai ricaricato a casa

Si può viaggiare in auto elettrica, percorrere 18.000 km in un anno, e non aver mai ricaricato a casa una sola volta. Spendendo solo 230 euro. E il caso di Antonio, che però ha la fortuna di abitare a Lucca, dove il Comune mette a disposizione 8 colonnine di ricarica gratuite (leggi).

di Antonio Scafuro

Se può essere utile volevo raccontarvi del mio primo anno in elettrico. Sono Antonio da Lucca e questa è la mia esperienza con la mia Skoda Enyaq 60. Se qualcuno vuole darmi un suggerimento o consigliarmi modifiche “comportamentali” ne sono entusiasta.

Valutazione generale: sono soddisfatto. Il costo per l’accesso ad un’auto di un livello che ti permetta di avere un confort alto, prestazioni, spazio per una famiglia di 4 persone (due adulti e due bambini di 5 e 1 anno) potrebbe sembrare alta, ma a differenza di auto con le stesse caratteristiche avrei speso 10/12 mila euro in meno che come sappiamo sono rappresentati dal costo delle batterie.

-Importo Pagato: Listino 54.000 euro, pagati 44.000 euro grazie allo sconto per pronta consegna a km 0 del concesionario. Purtroppo ho dovuto rinunciare all’Ecobonus perchè era vincolato su una vettura, stesso modello, che dopo le lunghe attese e senza date certe per la consegna ho annullato. Grazie alla vendita dell’auto che possedevo, ho pagato una differenza di 23.000 euro.

Si sa l’elettrico non ha uno standard. Ognuno di noi ha esigenze e modi di usare l’auto personali quindi le esperienze posso essere simili ma non uguali. Ma secondo me se una persona non si rispecchia in nessuna delle situazioni elettriche che l’utenza racconta, beh allora credo che l’elettrico non sia ancora pronto per essere provato. Io per fortuna (per ora) mi sono rispecchiato e devo dire è stato molto più positivo di quanto credevo. Questo è il mio caso.

Io non ho mai ricaricato a casa: considerando il costo con gli abbonamenti è più economico farlo alle colonnine. Per non parlare della sicurezza e velocità. A carica lenta sono 11 kWh. Una spesa media al supermercato è di mezz’ora, se va bene. Quindi credo che sia fattibile essere sempre un pò carichino.

-Ricarica: solo da colonnine

-Spesa per le ricariche: 230 euro. Abito a Lucca e come Comune orientato all’elettrico abbiamo a disposizione 8 colonnine AC 11KW GRATIS. Tientrano to nel programma del piano di mobilità elettrica. Piano che è in atto da diversi anni e prevede per i residenti anche pass per parcheggio gratuito negli stalli blu.

Lucca: 8 colonnine gratis e paga il Comune

Le colonnine sono state installate nuovamente un anno fa sostituendo quelle vecchie che avevano presa di tipo 3a. Sono state installate dalla società Emobitaly che si occupa della gestione. Sono colonnine che sono presenti e utilizzabili con le varie app quali Enel x Way, Powerpass etc.

I restanti km li ho fatti con ricarica pay per uses durante i viaggi estivi (quelli fuori portata per potermi rifornire a Lucca). Ho utilizzato abbonamenti Be Charge, Power Pass, Enel X Way. Utilizzate raramente ricariche offerte da Outlet e centri commerciali. Ho utilizzato anche il codice promo delle varie applicazioni.

Consumi, percorsi e tempi di ricarica

-Media generale di consumo: 5/8 km per kWh

-Inverno/Autunno – Novembre/Febbraio 4/5,5 km

-Primavera/Estate – Marzo/Ottobre 5,5/8 Km

-Percorrenza Media: Autostrada 250/310 Km a velocità 120 Kmh;

Urbano Extraurbano 290/380 Km.

-Tempi ricariche fast: dal 10% al 90% in 35/40 minuti.