Sempre più Supercharger Tesla (non al Sud)

Sempre più Supercharger Tesla, ma non al Sud. L’azienda di Elon Musk ha aggiornato la mappa delle sue ricariche super-fast, ormai capillari anche in Italia.

Sempre più Supercharger, le nuove mappe

Con l’inizio del 2020 Tesla ha pubblicato le nuove mappe relative a Stati Uniti, Europa e Asia. Un formicaio di puntini rossi (15 mila nel mondo), che danno l’idea di quanto sia ormai facile rifornire nelle stazioni di servizio riservate ai possessori di Tesla. Peraltro a prezzi molto competitivi (in Italia 33 centesimi al kWh, mentre la concorrenza arriva anche a 50). Dando uno sguardo all’Italia, si vede subito che da Firenze in su la mappa è ormai ben coperta.

Il Nord, in particolare, ha una densità di Supercharger paragonabile a quello di mercati più evoluti per l’elettrico, rispetto all’Italia, come la Germania e la Francia. Il discorso cambia se ci si spinge più a Sud, dove i Supercharger si possono contare sulle dita di una mano.

Ancora sguarnite le isole e parte del Meridione

Come si può vedere, non ci sono bandierine rosse nella due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Il Supercharger più a Sud si trova vicino a Reggio Calabria. Risalendo lo stivale le ricariche Tesla nel meridione sono soltanto tre, di cui una in Puglia e una in Campania. Ma anche la parte più centrale dell’Italia mostra solo quattro bandierine.

È chiaro che si tratta di un work in progress e che man mano che le installazioni cresceranno anche da Firenze in giù. Ma al momento è un fatto che le Tesla si vendono soprattutto al Nord, in particolare tra Milano e il Nord-Est. E un investimento importante come un Supercharger, evidentemente, ha senso solo se c’è un’utenza che lo possa utilizzare. Da ultimo, a settembre, era stata annunciata l’apertura di tre nuove stazioni Supercharger. Portando a 33 il numero di impianti nel nostro Paese e a 300 il numero di colonnine. Le ultime aperture sono state a Borca di Cadore (BL), Tarquinia (VT) e Vicenza.