Seminari di formazione MOTUS-E, i programmi

Ecco i programmi dettagliati dei quattro seminari di formazione promossi da MOTUS-E con la collaborazione di Vaielettrico Academy.

-Seminario di formazione del 14 novembre, Roma

Titolo: “Mobilità sostenibile e veicoli elettrici, una risposta all’inquinamento e al cambiamento climatico”

Data e sede: 14 novembre 2019 Automobile Club d’Italia, Sala Assemblea, via Marsala 8, Roma

Accreditato dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio, aperto a Comunicatori, Fleet manager, Dealer auto indipendenti

Programma

9:00 – 9:15 Registrazione dei partecipanti

9:15 – 11:00 Relazioni:

Introduzione; Ing. Enrico Pagliari, Coordinatore area Tecnica Automobile Club d’Italia

Perché l’elettrico: ambiente e salute, fonti rinnovabili, smartmobility; Ing. Francesco Petracchini CNR-IIA

I vincoli tecnologici e infrastrutturali da superare; Ing. Francesco Naso MOTUS-E

L’introduzione nelle flotte aziendali, in particolare negli Enti Pubblci; Luca Zucconi Fleet Magazine

11 Coffee break

11,15-13,30 Relazioni:

Sfatiamo le fake news sull’ auto elettrica-Focus sullo smaltimento delle batterie; Ing. Luigi De Rocchi, Cobat

Cosa chiede il mercato, come evolve il business, le informazioni da dare al cliente, la manutenzione e l’assistenza. Costi a confronto fra auto termiche e auto elettriche; Ing. Paolo Matteucci, Nissan

Cosa chiedono gli utenti, la prospettiva del consumatore; Dott.Mauro Vergari, Adiconsum

Integrazione dei veicoli elettrici con la rete elettrica: il V2G; Ing. Francesco Catucci, Enel X

La filiera italiana dell’automotive alle prese con la conversione dalla trazione termica a quella elettrica; Ing. Dino Marcozzi Segretario generale MOTUS-E

I progetti per la mobilità sostenibile del Comune di Roma; Pietro Calabrese, Assessore della Città in movimento del Comune di Roma

-Seminario di formazione del 15 novembre, Roma

Titolo: “ Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici: come realizzare una rete al servizio della mobilità sostenibile. Tecnologie, procedure autorizzative, buone pratiche per l’identificazione dei siti, sostenibilità economica ”

Data e sede: 15 novembre 2019 Aula Conferenze Dipartimento di Ingegneria, Università Roma Tre, via Vito Volterra 62 (Roma)

Promosso da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in partnership con MOTUS-E. Accreditato da: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti installatori

Programma

15-15,20 registrazione partecipanti

Ore 15,20 Introduzione ai lavori e saluti iniziali; Ing. Carla Cappiello Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Ore 15,30 Introduzione e benvenuto; Prof. Fabio Crescimbini Università Roma Tre

Ore 15,45 Le potenzialità della ricerca scientifica applicata alla mobilità elettrica; Prof. Marialisa Nigro, Ordine degli Ingegneri di Roma, professore associato Università Roma Tre

Ore 16,15 Presentazione del Vademecum sulla ricarica. Gli attori del mercato e i diversi modelli di business; Ing. Dino Marcozzi, MOTUS-E

Ore 16,45 Gli obiettivi e le problematiche per un decisore pubblico nel quadro della pianificazione urbanistica e della mobilità sostenibile; Senatrice Anna Donati, Kyoto Club;

17,15-17,30 Coffe break

Ore 17,30 Le tecnologie di ricarica, le problematiche di installazione, la manutenzione; Ing. Diego Trabucchi, Fimer Spa

Ore 17,55 Lo sviluppo del business e la sua sostenibilità economica; Ing. Francesco Catucci, Enel X

Ore 18,20 L’evoluzione delle infrastrutture di ricarica nella strategia di vendita delle case auto; Ing. Damiano Frittitta, Nissan

Ore 18,45 Gli obiettivi dei cittadini-utenti; Dott. Mauro Vergari, Adiconsum

Ore 19,10-19,30

Q&A. Moderatori. Mauro Tedeschini / Massimo Degli Esposti, Vaielettrico.

-Seminario di formazione del 28 novembre, Milano

Titolo: “Mobilità sostenibile e veicoli elettrici, una risposta all’inquinamento e al cambiamento climatico”

Data e sede: 28 novembre 2019, Sala congressi Cesi spa, via Rubattino 54 Milano

Accreditato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia, aperto a Comunicatori, Fleet manager e Dealer auto indipendenti

9:00 – 9:15 Registrazione dei partecipanti

9:15 – 11:00 Relazioni:

Introduzione alla mobilità elettrica. Ambiente e salute, decarbonizzazione dei trasporti, smartmobility; Mauro Tedeschini, Vaielettrico

Il veicolo elettrico: caratteristiche, tecnologie ed efficienza; Prof. Ing. Michela Longo, Politecnico di Milano

I vincoli tecnologici e infrastrutturali da superare; Dott. Massimo Leonardo PwC

Caratteristiche della mobilità elettrica, i costi, le prospettive, il confronto fra auto termiche e auto elettriche; Prof. Gabriele Grea Università Bocconi

Modalità di ricarica, come creare una rete capillare di stazioni al servizio della mobilità elettrica Dott. Roberto Colicchio, Be Charge

11 Coffee break

11,15-13,30 Relazioni:

Assicurare i veicoli elettrici: falsi miti da sfatare ed esigenze reali; Dott. Domenico D’Oria, Allianz

L’introduzione dei veicoli elettrici nelle flotte aziendali, in particolare negli Enti pubblici; Luca Zucconi, giornalista Fleet Magazine

Cosa chiede il mercato, come evolve il business, le informazioni da dare al cliente; Dott: Stefano Sordelli, Volkswagen Group

Cosa chiedono gli utenti, la prospettiva del consumatore; Dott. Andrea Poggio, giornalista, responsabile Mobility Legambiente

Integrazione dei veicoli elettrici con la rete elettrica: il V2dG; Ing. Marco De Paolis, Cesi

Milano smart city europea: i programmi del Comune per la mobilità sostenibile; Marco Granelli, Assessore alla Mobilità e lavori pubblici del Comune di Milano

-Seminario di formazione del 29 novembre, Milano

Titolo: “ Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici: come realizzare una rete al servizio della mobilità sostenibile. Tecnologie, procedure autorizzative, buone pratiche per l’identificazione dei siti, sostenibilità economica ”

Data e sede: 29 novembre 2019 Auditorium del Politecnico di Milano, via G.Pascoli 53 Milano

Promosso da Ordine degli Ingegneri di Milano in partenership con MOTUS-E. Accreditato da Ordine degli Ingegneri di Milano, Ordine degli Architetti di Milano, Collegio dei Periti di Milano, Collegio del Geometri di Milano

Programma

ore 15,00-15,15 registrazione dei partecipanti

-15,15 Saluto e introduzione alla mobilità elettrica: Ing. Paolo Chiastra, Commissione Energia Ordine degli Ingegneri di Milano

-15,45 Presentazione del Vademecum sulla ricarica. Gli attori del mercato e i diversi modelli di business. Ing. Dino Marcozzi, MOTUS-E;

-16,10 Gli obiettivi e le problematiche per un decisore pubblico nel quadro della pianificazione urbanistica e della mobilità sostenibili; Ing. Stefano Musso, Politecnico Torino;

-16,45 Le tecnologie di ricarica, le problematiche di installazione, la manutenzione; Ing. Angelo Di Iorio ABB;

-17,05 La sicurezza, l’equilibrio della rete, lo sviluppo delle tecnologie vehicle to grid e vehicle to home; Ing. Federica Foiadelli, Politecnico di Milano

-17,35 Lo sviluppo del business e la sua sostenibilità economica; Dott. Roberto Colicchio, Be Charge;

-18,00-18,15 Coffe break

-18,15 L’introduzione dei veicoli EV nelle flotte aziendali, in particolare negli enti pubblici. Ing. Massimo Minighini, Alperia;

-18,40 Gli obiettivi dei cittadini-utenti; Dott. Andrea Poggio, Legambiente;

-19,00-19,30

Q&A. Mauro Tedeschini / Massimo Degli Esposti, Vaielettrico.it

Nota bene

Gli interessati a partecipare non iscritti attraverso le piattaforme di formazione dei rispettivi Ordini professionali, sono pregati di registrarsi via mail ai seguenti indirizzi:

Segreteria Organizzativa Vaielettrico info@vaielettrico.it

Giusi Raimo giusi@raimo.it

raimo@pec.raimo.it