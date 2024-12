Sealence dopo i primi 18 mln lancia un nuovo crowdfunding

Sealence ci riprova. “Ci risiamo, lo abbiamo rifatto! Dopo il successo del precedente round di finanziamento, ben 18 milioni (3.3 milioni da 560 investitori su CrowdFundMe), Sealence S.p.A. avvia un nuovo crowdfunding internazionale per un massimo di 4.5 milioni, parte di un piano di investimento complessivo da 30 milioni.

Nuovo finanziamento per Sealence: industrializzazione con uno stabilimento in Sardegna

Questo nuovo round, valutato su una base di 60 milioni, mira a sostenere l’industrializzazione e l’ingresso sul mercato della tecnologia di Sealence.

La società si trova nella fase pre-industriale con una «pipeline commerciale qualificata di 15 milioni e partnership consolidate, oltre a brevetti registrati in 44 paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Ue e Giappone».

Il crowdfunding scrive la società nel sito dedicato alla raccolta fondi «si collega a una più ampia strategia di sviluppo in Sardegna, in collaborazione con la Regione, per attrarre investimenti nella blue economy».

«La campagna DeepSpeed 3 fa parte di un più ampio round di investimento da 30 milioni ed è prodromica all’ingresso di soggetti istituzionali che, in coordinamento con la Regione Sardegna, interverranno nell’ambito di una strategia di attrazione degli investimenti nella blue-economy sul proprio territorio».

Ma non è finita qui: «Sealence è in due diligence con una primaria banca europea per un venture-debt tra 15 e 25 milioni, subordinato al successo del round di equity».

Servono risorse per la società – premiata dal Parlamento Europeo tra le Top 50 startup europee nell’ambito di European Startup Prize for Mobility. A Olbia vuole concretizzare un progetto industriale. La produzione di powertrain, jet, batterie a stato solido e fare ricerca con l’università locale (leggi qui).

Con Sealence sperimentazioni per barche trasporto passeggeri, ora in navigazione a Venezia

La tecnologia DeepSpeed viene studiata in queste settimane a Venezia, nell’ambito di un progetto europeo, come laboratorio di mobilità elettrica. Protagonisti anche Regione Veneto e Comune. Obiettivo: migliorare l’efficienza energetica riducendo le emissioni.

«La modularità del sistema lo rende facilmente integrabile su diverse tipologie di imbarcazioni, ampliando il mercato potenziale». Si tratta di applicazioni destinate alle barche più grandi, quelle di più difficile elettrificazione. Una nuova frontiera per poter offrire un servizio di navigazione sostenibile per il trasporto sostenibile.

La tecnologia sottolineano dall’azienda è oggi «validata grazie ai test condotti in acqua fin dal 2019 su cinque diverse barche laboratorio». Il link al sito Crowdfundme.

