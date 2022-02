Schwarzy testimonial BMW iX, uno spasso

Schwarzy testimonial della BMW iX in uno spot super-pagato per il Super Bowl, la finale del football americano. Uno spasso, con Salma Hayek ad affiancarlo.

Schwarzy e Salma Hayek, auto-ironia da Super Bowl

Ci sono due premesse da fare. La prima: il fatto che gli spot per l’evento tv più costoso al mondo siano sempre più dedicati a promuovere modelli elettrici, significa che le EV non sono più una nicchia. Se le Case spendono montagne di dollari, significa che auto come la iX valgono già quanto gli equivalenti modelli a benzina. Seconda premessa: a noi piace molto di più questo Arnold Schwarzenegger in versione auto-ironica dell’invincibile guerriero dei primi anni. Qui interpreta il dio greco Zeus, mentre Salma è la sua consorte, la dea Hera. Ideato da Goodby Silverstein & Partners e diretto da Bryan Buckley, lo spot da 60 secondi andrà in onda domenica 13 durante la terza pausa pubblicitaria del SuperBowl.

Il precedente di Jim Farrell per la GM

La trama è divertente: Zeus, il dio greco del fulmine, e Hera si ritirano dal Monte Olimpo per una vita tranquilla a Palm Springs, in California. Ma non tutto va come sperato: la monotonia della pensione stresa rapidamente Zeus, frustrato dalle lotte con l’elettronica terrena inventata dagli Yankee. E dalle continue richieste dei fastidiosi vicini mortali di ricaricare le loro golf-car elettriche e i tagliaerba. Hera invece si è completamente acclimatata e si gode la pensione. Nel tentativo di rasserenare il buon retiro del marito, gli regala indovinate cosa? Ma una BMW iX completamente elettrica, naturalmente. Le scorso fu la General Motors (GM) a ingaggiare un’altra star del cinema Usa per promuovere la sua gamma elettrica durante il SuperBowl. Il protagonista era il comico Jim Farrell, impegnato inun esilarante viaggio in Norvegia per capire come mai nel Paese scandinavo si vendano tante auto elettriche.