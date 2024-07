Sardegna, via alla moratoria sulle rinnovabili (e c’è chi vuole tassarle)

Come scritto e previsto (leggi qui) il consiglio regionale della Sardegna ha approvato la moratoria di 18 mesi sulle rinnovabili. Atto che dovrà fare i conti con la Corte Costituzionale. Ma c’è pure l’idea di tassare gli impianti di energia pulita. Scelta in controtendenza rispetto al resto del mondo.

Freno a mano tirato sui nuovi impianti eolici e fotovoltaici

Con la norma approvata scatta il “divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili“.

La Sardegna, unica in Italia, utilizza ancora il carbone (il 75% dell’energia arriva da gas e carbone) e potrebbe essere così per altri 2/3 anni se non si riesce a realizzare le alternative.

La motivazione dell’approvazione della moratoria è soprattutto di carattere estetico come è facile capire fin dal titolo della norma: “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali”. L’impatto ambientale di eolico e fotovoltaico, viceversa, è abbastanza limitato.

Nel testo si legge un lungo elenco di aree interessate alla moratoria. Accanto alle aree urbanizzate si sommano, e ci sta, aree naturali protette, zone umide, aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette. Per arrivare alle “aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (Dop, Igp…)“, aree archeologiche e la fascia costiera. Insomma una estesa fetta del territorio isolano.

Dove è esclusa la moratoria: dall’ agrivoltaico alle Comunità energetiche

Lo stop non interessa, per fortuna, gli “impianti all’interno di progetti aventi ad oggetto il trasporto pubblico sostenibile“. Visto il totale ritardo nella decarbonizzazione e gli effetti disastrosi per la salute pubblica è il minimo che si potesse fare. Salvi anche gli impianti legati alla realizzazione di opere pubbliche; quelli per l’autoconsumo e le Comunità energetiche.

Salvacondotto anche gli impianti agrivoltaici. Si specifica “con altezza minima non inferiore a 2,1 metri dal suolo e con una a dimensione massima di 10 Mwp“. Si intende, all’interno del mondo agrivoltaico, della soluzione più costosa e sperimentale che ha tanti pregi – permette di tutelare dagli eventi estremi piante e frutti – ma pure difficoltà da superare.

Attenzione nella stessa giornata – il 2 luglio – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto per le aree idonee che concede 180 giorni alle Regioni per scegliere le zone dove installare gli impianti e offre ampi margini di discrezionalità pur nel rispetto degli obiettivi generali assegnati. Per la Sardegna si tratta di poco più di 6 GW.

Ad ambientalisti e comitati non basta

La legge del consiglio regionale sardo pone il freno, ma non accontenta i comitati che bocciano la moratoria perchè, secondo loro, non tutela il paesaggio sardo. La presidentessa Alessandra Todde sottolinea che si vuole prendere tempo “senza provocare danni irreparabili al nostro ambiente, al nostro paesaggio” e rimanda al “decreto regionale sulle aree idonee“.

L’opposizione di centrodestra si è astenuta, voto contrario del consigliere leghista che parla di testo inefficace che farà scattare numerosi ricorsi. Paradossalmente è la stessa posizione degli ambientalisti e anche dei comitati scettici sull’efficacia e la legittimità della legge. Questi ultimi chiedono di ridurre i 6 GW previsti nel piano energetico nazionale.

Nel mondo si diffonde la carbon tax. Dalla Danimarca (leggi qui) all’Indonesia (leggi qui) si moltiplicano iniziative che mirano a colpire attività climalteranti e la produzione di energia da fonti fossili.

E in Consiglio spunta un ordine del giorno sulla “Rinnovabili Tax”

In Sardegna, invece, si vogliono tassare le rinnovabili. Solo un’intenzione ovvero un ordine del giorno (leggi qui) dal titolo: “Sull’istituzione dell’imposta regionale sulle produzioni di energia da fonti rinnovabili ed assimilate per gli impianti di tipo industriale“.

Nel mirino la produzione industriale. Perché questa scelta? “Le somme introitate disponibili ai comuni con previsione di riduzione del costo dell’energia elettrica per uso residenziale e per le attività produttive presenti nei medesimi territori“; ma anche “finanziare progetti di sviluppo sostenibile, infrastrutture, e miglioramenti ambientali”.

Ma non è più salutare per questi nobili obiettivi tassare le attività inquinanti a fonte fossile ben presenti in Sardegna?

