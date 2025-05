Sardegna FER100%: si presenta lo studio (19 maggio)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Sardegna può diventare FER100%? Un traguardo possibile secondo lo studio “Analisi di possibili traiettorie per la transizione energetica in Sardegna”. Ricerca firmata dal Politecnico di Milano con le Università di Cagliari e Padova e commissionato dal Coordinamento FREE in collaborazione con il Consorzio Italiano Biogas e Italia Solare. Sarà presentata e se ne discute il 19 maggio. Appuntamento lunedì dalle 15 alle 18 nell’aula magna della facoltà di ingegneria e architettura dell’Università di Cagliari (via Marengo 2).

La presentazione del nuovo rapporto FER100% con proiezioni al 2050

L’evento è voluto da Coordinamento FREE, ITALIA SOLARE e CIB – Consorzio Italiano Biogas. Sono le associazioni che hanno promosso e finanziato lo studio e organizzato – anche con la collaborazione di Sardegna Rinnovabile, Università di Cagliari e del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura – la presentazione ufficiale del nuovo rapporto elaborato da Politecnico di Milano, Università di Cagliari e Padova, che propone proiezioni e scenari fino al 2050. Uno scenario FER100%.

Lo studio come si legge nella presentazione dell’evento «si propone come uno strumento tecnico-politico per orientare le scelte future su rinnovabili, reti e decarbonizzazione, in un territorio strategico come quello sardo, che è attualmente privo di una rete gas».

«Negli ultimi anni la transizione energetica in Sardegna è stata oggetto di analisi che hanno portato alla elaborazione di diversi scenari, frutto di processi guidati da istituzioni e operatori del settore. Il motivo di questa crescente attenzione alla Sardegna dipende sia da circostanze storiche, quali l’assenza del gas metano, sia dal peculiare contesto insulare, che rende la traiettoria evolutiva della Sardegna paradigmatica e anticipatoria della transizione energetica che sta interessando tutto il Paese». Insomma l’isola può diventare un laboratorio di livello internazionale.

«Obiettivo dello studio è stato quello di elaborare nuovi scenari evolutivi al 2030 ed estrapolare le traiettorie auspicabili per un’efficace transizione energetica della Sardegna, con proiezioni anche al 2040 e 2050». Parole del presidente del Coordinamento FREE, Attilio Piattelli.

Futuro FER100% con il confronto del mondo della ricerca, associazioni ambientaliste e la presidentessa della Regione Todde

Lunedì i rappresentanti delle tre università presenteranno i risultati più significativi del rapporto a cui seguirà una tavola rotonda dedicata alla valutazione degli scenari futuri proposti dallo studio. Molto atteso il confronto e dialogo tra Attilio Piattelli, presidente coordinamento Free, e la presidentessa della Regione Alessandra Todde (la sua presenza però è in attesa di conferma).

Qui sotto tutti i relatori dell’evento