Sardegna elettrica: Enel X a Olbia con colonnine 150 kW

Sardegna elettrica: Enel X ha installato a Olbia un’altra stazione di ricarica, ma questa del centro commerciale Terranova ha 4 stalli con potenza fino a 150 kW.

Sardegna elettrica: altro step a Nord nel piano da 574 stazioni

Il piano di Enel X per l’isola prevede l’installazione di 574 stazioni con 1.148 colonnine. Con una buona presenza di ricariche ad alta potenza, reclamate a gran voce da turisti e residenti. Ovvio che Olbia, ospitando anche l’aeroporto che serve tutto il Nord della Sardegna, sia una località strategica nel piano. Ed è qui che è stata installata una ricarica ad alta potenza HPC (High Power Charging) in viale Basa, nel parcheggio del Centro Commerciale Terranova, di proprietà comunale, Di fatto si tratta della prima stazione HPC in Sardegna su suolo pubblico. Un altro passo importante, dopo il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune guidato dal sindaco Settimo Nizzi ed Enel X, che ha già consentito l’installazione di 30 IDR, di cui 10 FAST. Di queste, 29 sono state già attivate per un totale, con i nuovi 4, di 62 punti di ricarica attivi.

Verrà coperta tutta l’isola

Il piano di Enel X, grazie a un accordo con la Regione, prevede che le infrastrutture di ricarica verranno installate in tutte le principali citta. A Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia, in tutti i Comuni della Città metropolitana di Cagliari e in altri centri costieri, come Alghero, Pula, Porto Torres, Stintino, Castelsardo. E in altri centri dell’interno. “Per dare attuazione al Piano regionale delle installazioni, favorire un’installazione coordinata delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico e la diffusione dei veicoli elettrici è stato individuato, attraverso una manifestazione di interesse, un operatore privato. Che, con un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro, realizzerà le infrastrutture di ricarica, in coordinamento con la Regione“. Questi le parole dell’assessore regionale Anita .