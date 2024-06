Sarà martedì prossimo il giorno della decisione sulla moratoria alle rinnovabili, ma non ai fossili, in Sardegna. Il consiglio regionale è diviso, ma l’accordo sembra vicino. E le associazioni degli ambientalisti insorgono: “Così si ferma la regione”. Il provvedimento, molto probabilmente, sarà bocciato dalla Consulta e finirà in un cestino. Un film già visto.

Il precedente dell’Abruzzo, la bocciatura della Corte Costituzionale

Ben due volte la Consulta ha bocciato le scelte della Regione Abruzzo in materia di rinnovabili. Chiara la presa di posizione dove si legge che è “possibile il coinvolgimento dei Comuni“, ma “la Regione non può per legge demandare a essi un compito che le è stato assegnato dai principi statali al fine di garantire, nell’ambito dei singoli territori regionali, il delicato contemperamento dei vari interessi implicati e il rispetto dei vincoli imposti alle Regioni (e analogamente alle province autonome) per il raggiungimento della quota minima di incremento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili”.

La logica è chiara: ci sono scadenze internazionali da rispettare e impianti da avviare quindi non si può accettare una moratoria di 18 mesi. Anche se l’ intenzione della presidentessa Alessandra Todde, dicono i bene informati, è di chiudere la pratica in meno mesi.

Visto il precedente dell’Abruzzo e la chiarezza della logica che ha permesso di accogliere il ricorso del Governo sembra, quindi, una scelta fragilissima.

Nessuna moratoria sulle fossili, via libera all’agrivoltaico

Sulla produzione di energia di origine fossile responsabile dell’inquinamento atmosferico non c’è nessuna moratoria. Anzi come ha sottolineato recentemente il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera “l’obiettivo di abbandono del carbone nel mix di generazione elettrica a partire dal 31 dicembre 2025 potrà sicuramente essere confermato per tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sardegna, dove sarà realizzabile tra il 2026 e il 2028“. Non si legge neanche di una moratoria sul gas.

Eppure il piano regionale esplicita che il 75% dell’energia prodotta nell’isola è di origine fossile, metà carbone e metà gas. E pur contando il 40% di perdite ed esportazione, resta ancora una forte dipendenza da queste fonti. Non dovrebbe essere così, in un’isola ricca di sole e vento.

Vediamo lo scontro in consiglio regionale tra maggioranza e opposizione. La Todde vuole un accordo, ma nell’ultima seduta non si è raggiunta una posizione comune. Il centrodestra, immobile e inattivo in questi ultimi cinque anni nella ricerca di soluzioni, ha presentato quattro proposte. Tre già accettate e una respinta dal campo largo che governa l’isola.

Queste le soluzioni concordate: via libera all’agrivoltaico (ma massimo per una produzione di 8 MW rispetto ai 16 proposti dal centro destra); costituzione della società energetica sarda; definizione del programma regionale di sviluppo con inclusa la politica energetica. Fin qui tutto bene.

La rottura si è avuta sulla richiesta di deroga per impianti di rinnovabili finalizzati alla produzione di idrogeno verde. Todde ha cassato il punto perché manca un quadro normativo, di mercato e soprattutto di utilizzo del vettore energetico.

Sarebbe, infatti, il colmo dare la precedenza all’idrogeno quando c’è ancora da costruire tutta la normativa e relativa regolamentazione. Non a caso in sostanza non ci sono in circolazione auto a idrogeno e la sua distribuzione è fortemente limitata.

Il 2 luglio la giornata decisiva per la decisione finale sulla moratoria

La scelta del Consiglio Regionale è rimandata a martedì prossimo. Riportando le posizioni dei gruppi politici l’Ansa scrive che “così ci sarà tempo anche per valutare attentamente l’impatto e gli effetti di alcuni emendamenti, soprattutto quelli sugli impianti a idrogeno“.

L’accordo c’è e martedì, salvo colpi di scena, si approverà la moratoria. A questo punto la palla rimbalza nel campo nazionale. Ma se ogni Regione blocca i progetti, anche per lodevoli motivi, si crea un problema internazionale sugli obiettivi approvati e concordati da tempo. E non c’è tempo, visti i ritardi accumulati nel processo di decarbonizzazione. Oltre il rispetto dei patti, il vero problema e l’ambiente che non aspetta e gli effetti tragici dell’economia del carbonio sono evidenti.

Le associazioni: “Si ferma la Sardegna”

La coalizione Sardegna Rinnovabile – vede insieme WWF, Legambiente, Greenpeace e Kyoto Club – in una nota sottolinea che l’isola, mentre il mondo avanza, è ferma. “Negli ultimi anni le istallazioni di rinnovabili in Sardegna si sono addirittura fermate. Dal 2012 al 2022 la potenza complessiva fotovoltaica è cresciuta di soli 0,582 GW e quella eolica di appena 0,107 GW. Di questo passo anche i 6 GW al 2030 assegnati dal Governo come obiettivo non si potrà raggiungere. È vero che le domande di allaccio sono molte, ma gli impianti autorizzati saranno molti meno: la Regione va aiutata dal Governo ad attrezzarsi per valutare rapidamente i progetti“.

Sono troppi 6 GW? La transizione modificherà il fabbisogno energetico

Come già ci aveva detto Vincenzo Tiana di Legambiente (leggi qui) c’è un gap tra richieste e impianti che concretamente si realizzeranno. Basta valutarli uno per uno per promuovere e bocciare quelli critici.

Una contestazione ricorrente è il sovradimensionamento dei progetti, si propone di confinare i pannelli sui tetti. Una opzione irrealistica visto che volendo coprire tutto ciò che si può coprire l’energia prodotta non sarebbe sufficiente a soddisfare il fabbisogno degli edifici.

Si fanno i conti sui 6 GW ma applicati a una società ancora quasi completamente dipendente da petrolio, carbone e gas. Nei prossimi anni bisognerà convertire i motori di auto, moto, autobus – a Cagliari sul tema si è molto avanti – e delle navi che rendono molto pericolosa l’aria delle città portuali. C’è da spegnere i fumi tossici e cancerogeni. Non a caso anche la Sardegna è destinataria – in totale sono 700 milioni di euro (leggi qui) – di investimenti per realizzare banchine elettriche e alimentare i servizi di bordo con energia pulita.

Senza dimenticare la conversione all’elettrico del riscaldamento domestico e dei sistemi produttivi. In questo caso si prospetta l’idrogeno verde che ha necessità di quantità di energia verde – quindi da rinnovabili – molte alte.

La moratoria può contribuire ad accrescere la confusione poichè i tempi nella pubblica amministrazione non sono mai certi.

Alcuni investitori in Italia stanno ritirando i progetti (leggi qui) e come ha detto al Sole 24 Ore Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, in Italia sta aumentando lo spread sulle rinnovabili ovvero cresce il prezzo dell’investimento e di conseguenza il prezzo dell’energia prodotta.

Queste le sue parole: “Ad uno spread di 1,55 % si deve aggiungere lo spread dovuto all’incertezza normativa e alla burocrazia italiana che è ulteriormente cresciuto dopo l’approvazione del decreto Agricoltura“.

Anche quello sulle aree idonee: “Il limite di rispetto da ogni tipologia di bene tutelata o di pregio che le regioni hanno facoltà di applicare è stato esteso fino a 7 chilometri“. Insomma esistono già dei limiti alla “colonizzazione” denunciata da alcuni sindaci e comitati.

