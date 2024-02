Santa alleanza cinese per le batterie stato solido

Santa alleanza cinese per le batterie allo stato solido. È il governo di Pechino a spingere per uno sforzo comune dei grandi produttori: obbiettivo 2030.

Santa alleanza cinese con tutti i grandi nomi: CATL, Svolt, BYD…

Il più grande errore che si possa fare in Occidente è pensare che la Cina sia solo un enorme serbatoio di manodopera a basso costo. In realtà è un gigante tecnologico che sforna ogni anno centinaia di migliaia di ingegneri, con enormi mezzi finanziari per la ricerca messi a disposizione del governo. Nelle batterie già oggi la leadership cinese è fuori discussione. Ma Pechino vuole che il primato si confermi anche con le celle di nuova generazione. E così, su iniziativa del governo, è nato il consorzio China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (CASIP). Obbiettivo: sviluppare e produrre batterie allo stato solido competitive e stabilire una catena di approvvigionamento entro il 2030. Tutto si è svolto nella solita riservatezza, ma il quotidiano giapponese Nikkei Asia rivela che nell’alleanza sarebbero coinvolti CATL, CALB, EVE Energy, SVOLT, Gotion High-Tech e l’azienda di batterie di BYD, FinDreams Battery.

Santa alleanza cinese per cavalcare una tecnologia dirompente

Nella partita sono coinvolti in prima persona rappresentanti del governo e del mondo accademico, tra cui l’Accademia cinese delle scienze. Nikkei Asia cita il discorso tenuto da uno dei massimi esperti cinesi in materia, Ouyang Minggao, prof dell’Università di Tsinghua, durante un evento di inaugurazione del CASIP: “Dobbiamo essere preparati al rischio che la tecnologia delle batterie allo stato solido possa ribaltare lo stato delle cose. L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui svolgiamo lo sviluppo dei materiali e accelererà la velocità di ricerca e sviluppo delle batterie allo stato solido. Entro il 2030 avremo maggiori possibilità di realizzare una svolta nell’industrializzare questa tipologia di batterie”. Il consorzio si concentrerà principalmente sulla ricerca di base, sulle tecnologie chiave, sullo sviluppo e sulla produzione congiunta di veicoli con batterie allo stato solido. Oltre alla creazione della catena di approvvigionamento.

Svolta paragonabile all’avvento del common rail nei motori diesel

Ancora una volta la Cina fruisce del vantaggio assicurato in queste situazioni da un’economia di tipo dirigista. In cui è il governo a decidere che cosa si fa. Con il potere di costringere aziende che di solito si combattono fieramente sul mercato a condividere progetti e tecnologie. Nikkei Asia cita il caso di CATL, che ha ripetutamente citato in giudizio i concorrenti CALB e Svolt per violazione di brevetti. Ma in questo momento Pechino esige che si faccia fronte comune, per battere sul tempo i progetti di ricerca in corso in Corea del Sud, Giappone, Nord America e in Europa. Nel vecchio Continente la UE ha creato nel 2019 la European Battery Alliance, unendo aziende , università e centri di ricerca. Ma anche i giapponesi sono alla ricerca del tempo perduto: Toyota e Nissan prevedono di lanciare i primi modelli con batterie allo stato solido entro il 2028. Una svolta che qualcuno paragona all’avvento del common rail, che ha rivoluzionato l’efficienza dei motori diesel.