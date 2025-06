Salvare le Euro 5, la nuova crociata di Salvini

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Salvare le Euro 5, la nuova crociata di Matteo Salvini. Il ministro dei trasporti mette nel mirino la stretta in arrivo in diverse Regioni per le auto diesel Euro 5.

Salvare le Euro 5: “I divieti? Fesserie, la sostenibilità non è condannare l’auto”

C’era un tempo in cui la Lega si faceva paladina dell’autonomia degli enti locali, Regioni e Comuni in testa, contro l’invadenza di Roma. Ora è l’esatto contrario. Dopo avere attaccato in tutti i modi la decisione di Bologna di creare vaste Zone 30, Salvini si butta all’attacco del blocco che da ottobre colpirà anche le diesel Euro 5. Una limitazione, nei giorni feriali e durante le ore diurne, che peraltro già sta facendo discutere i nostri lettori. “Stiamo cercando di scongiurare il blocco“, annuncia il leader della Lega e vicepremier. “Da ministro dei trasporti non ritengo che la sostenibilità passi attraverso la condanna di chi usa l’automobile, la moto o il furgone per andare a lavorare“, ha aggiunto Salvini: “Quelle sono fesserie, follie che avvantaggiano altri mercati“. Peraltro già nel 2023 il consiglio dei ministri stoppò il divieto dei diesel Euro 5 deciso dal Piemonte.

Al centro del divieto le auto a gasolio prodotte dal 2011 al 2015

Come al solito Salvini se l’è presa con le vetture elettriche e ibride, che sarebbero al centro del provvedimento. Ma in realtà il problema è tutt’altro: la qualità dell’aria nelle regioni interessate, in particolare Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. In ballo c’è un decreto che prevede che che nei comuni sopra i 30.000 abitanti il blocco dei diesel Euro 5 diventi un obbligo dall’ottobre 2025. A dicembre il consiglio regionale del Piemonte (Centro-destra) ha approvato l’aggiornamento del Piano per la qualità dell’aria, confermando anche il blocco dei diesel Euro 5 da ottobre. In Lombardia le limitazioni entreranno in vigore progressivamente te in base alle diverse categorie (dal primo ottobre 2025 per le auto). Le diesel Euro 5 in circolazione in Italia, stando ai dati dell’Anfia, sono oltre 3,7 milioni, su un parco auto circolante di oltre 40,9 milioni di vetture. Sono state prodotte dal 2011 al 2015.