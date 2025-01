Salerno: città delle colonnine fantasma, poche e non funzionanti

Salerno ha più di 120 mila abitanti, una vocazione turistica ma non per i servizi dedicati agli automobilisti elettrici. Sprovvista di colonnine. La conferma dalla notizia, pubblicata nei siti locali, di una automobilista rimasta a piedi con la sua Smart.

Bianca a Salerno ha dovuto chiamare il carro attrezzi

La protagonista dell’assurda vicenda si chiama Bianca, la salernitana proprietaria di una Smart elettrica, che il 1 gennaio è rimasta senza energia ed è stata costretta a ricorrere al carro attrezzi. La donna ha condiviso la sua indignazione su Facebook, poi raccolta dal sito Salerno Notizie.

Queste le parole cariche di rabbia: «Sono stata costretta a chiamare il carro attrezzi perché Salerno, per volontà dell’attuale Amministrazione comunale, non ha installato nemmeno una colonnina elettrica. Una città dove l’apparire conta più dell’essere».

Per fortuna a Salerno c’è Autosantoro, un EV Store che offre servizi di ricarica h24. E non solo come abbiamo letto nel loro sito: «Siamo un polo per la transazione ecologica nel settore automotive, la prima concessionaria Hyundai in Italia interamente dedicata alla mobilità ecosostenibile».

In rete abbiamo scoperto una recensione entusiasta di un turista portoghese: «La migliore stazione di ricarica in Costiera Amalfitana. Aperta 24 ore su 24 con 4 stazioni di ricarica lenta e 2 fast».

Bene, ma sui social qualcuno fa notare che il servizio è chiuso nei festivi. Nel dibattito si sfogano i proprietari di auto elettriche. A partire da Antonio: «Sono salernitano e orgoglioso di esserlo, specialmente da quando vivo a Milano. Sono un proprietario di un auto elettrica e non mi piace proprio che in centro Salerno non abbia neanche una colonnina».

Poi Domenico, «La città è indietro di 10 anni», e Alfonso: «poche colonnine di ricarica, spesso non funzionanti quelle che ci sono».

Sulla App è segnalata una colonnina gratuita del Comune di Salerno, ma non funziona

Abbiamo controllato la situazione ricarica nelle App scoprendo che sono segnate 20 colonnine. Poi dalle recensioni apprendiamo che molte non funzionano e altre ancora sono da attivare.

La beffa maggiore è l’indicazione su Next Charge di una colonnina dove ricaricare gratuitamente. E’ indicata in piazza Concordia. Ma le recensioni svelano la triste realtà. Sottolinea Francesco «Non funziona e non ce ne sono a Salerno». Tutti commenti indignati. C’è anche una colonnina dentro un garage privato, le recensioni sono negative.

Una situazione da non credere; chi scrive abita in un paese dieci volte più piccolo di Salerno ma con una decina di colonnine ben funzionanti. Eppure la commissione mobilità del Comune ha programmato l’installazione di 300 colonnine entro il 2030.

Una storia di cronaca locale che spiega ancora una volta la casella di fanalino di coda occupata dell’Italia nel contesto europeo della mobilità elettrica. E non per questioni tecniche, visto che in Norvegia 9 auto su 10 vendute nel 2024 erano elettriche. Molto vicino l’obiettivo del 100% a batteria. Si può fare. Ma non con queste politiche nazionali e con l’incapacità locale come a Salerno la strada resta in salita.

