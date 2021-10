Roma-Reggio Calabria in 52 ore: “querelle” fra La7 e Matteo Valenza

La7 se la prende anche con Matteo Valenza che, come Vaielettrico, aveva criticato l’ormai famoso viaggio Roma-Reggio Calabria da 52 ore raccontato dalla trasmissione di Corrado Formigli “Piazza Pulita”, il 23 settembre. Il retroscena ce lo segnala un lettore, Mauro, inviandoci questa mail

Matteo Valenza e quel video contro “Piazza Pulita”

Buongiorno carissimi di Vaielettrico. Prima di scendere in polemica mi volevo congratulare con voi per il sempre stupendo e accurato lavoro di vera informazione. Continuate così!

Detto questo, vorrei tornare a parlare della spinosa questione di LA7, che ahimé questa volta a esagerato. Facendo una cosa ben più grave del servizio di disinformazione delle auto elettriche di Piazza Pulita.

Infatti, forse non del tutto soddisfatta, invece di scusarsi per il servizio, HA SEGNALATO il video di Matteo Valenza dove, CON TONO CALMO E SENZA MAI PUNTARE IL DITO CONTRO NESSUNO ha espresso un suo parere.

LA7 ha quindi OBBLIGATO Matteo a eliminare il video con la motivazione, secondo me ingiustificata, di violazione di copyright. E se non lo volesse eliminare? Finirebbe in tribunale.

Non si può battere per via legale, ma se voi esponete quanto successo, la gente potrà leggerlo. Questa non è libertà di espressione.

Il video di Matteo é questo: https://youtu.be/g- tPYLjPOhs

La7 chiede a Youtube il copyright: cosa farà Matteo?

Vaielettrico risponde

Caro Mauro,

Matteo Valenza è un nostro carissimo amico, oltre che un nostro apprezzatissimo collaboratore. Dopo la sua segnalazione l’abbiamo contattato per farci spiegare il dettagli della “querelle”. Sta più o meno nei termini che lei dice.

La7 è effettivamente intervenuta presso YouTube rivendicando il copyright sul primo video dello youtuber che riportava ampi stralci della trasmissione “Piazza Pulita”. In base alle regole di YouTube, la monetizzazione dei video spetta a chi ha inserito per primo un contenuto originale (e quello di Valenza lo era certamente). Ma, a richiesta dell’interessato, spatta anche a chi ha caricato per primo una sola parte del contenuto video, se riprodotta, o addirittura la sola colonna sonora.

Viceversa, il sacrosanto diritto di informazione impedisce a La7 e a chiunque altro di pretendere la rimozione del video.

A questo punto l’amico Matteo ha due opzioni: cancellare il video da suo canale Youtube rassegnandosi ad aver lavorato per niente; oppure mantenerlo, in questo caso generando ricavi non per se’ bensì per l’editore di La7, oggetto delle sue condivisibili critiche.

Matteo Valenza non ha ancora deciso quale delle due strade imboccare e per il momento si è limitato a rendere pubblico il suo disappunto nel filmato che lei segnala e che noi riportiamo in copertina. Anche Vaielettrico, del resto, documentando il “controviaggio” di Aldo Caramadre e Leonardo Spacone ( vedi ), ha ripreso spezzoni della trasmissione di La7, ma nessuno ha rivendicato il copyright. Per il momento, almeno.

