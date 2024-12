Rivian, Tesla, VW e Stellantis: i flash

Rivian, BMW e Tesla al top per soddisfazione clienti – Vendite EV nel mondo – ID.Buzz, produzione in Polonia – Batterie litio-zolfo per Stellantis / I flash.

Rivian, BMW e Tesla al top per soddisfazione dei clienti USA

verticiAuto elettriche al top nella classifica stilata annualmente dalla Bibbia dei consumatori americani Consumer Report, prendendo in esame la soddisfazione dei clienti. L’indagine è stata stilata avendo a riferimento un campione vastissimo, 300 mila automobilisti, e ha premiato un marchio elettrico tutto sommato nuovo come Rivian. Al terzo posto, dietro alla BMW, c’è Tesla. Arretrano i marchi giapponesi, che per anni hanno dominato queste classifiche: all’8° posto c’è Subaru, mentre Toyota è scivolata al 13° posto, davanti a Honda. Marchi tedeschi in chiaroscuro: all’ottima performance di BMW e Porsche (4°), fanno da contraltare i pessimi piazzamenti di Volkswagen (25%) e Mercedes (26°). Al 27° posto segue la Jeep. La classifica è stata compilata con due valutazioni: un voto sulla soddisfazione (da 0 a 5) e la risposta alla domanda: compreresti ancora auto di questa marca?

Vendite EV globali: solo le due Tesla reggono l’assalto cinese

Quanto valgono le auto elettriche a livello mondiale? I dati di ottobre parlano di una quota di mercato del 16%, con oltre un milione di immatricolazioni. Rispetto allo stesso mese del 2023 il progresso è stato del 16%. Ancora meglio hanno fatto le ibride plug-in, tornate di gran moda in Cina: qui l’aumento è stato del 65%, con una quota di mercato globale risalita al 10%. Ancora una volta è stato il mercato cinese a trascinare la crescita delle auto con la spina, con ritmi impressionanti. E ora la classifica delle 10 auto più vendute al mondo, tra elettriche pure e ibride plug-in, vede nei primi 20 posti due soli modelli occidentali. Indovinate quali? Prima è la Tesla Model Y con 85.970 immatricolazioni nel mese. Nona è la Tesla Model 3 con 28.918. Quest’ultima, peraltro, è in gran parte fabbricata proprio in Cina, a Shanghai.

Produzione e vendite a rilento: l’ID.Buzz trasloca in Polonia?

La Volkswagen sembra intenzionata a trasferire dalla Germania alla Polonia la produzione del suo van elettrico in stile retrò, l’ID. Buzz, riedizione moderna del mitico Pulmino. Attualmente l’ID. Buzz è costruito nello stabilimento di Hannover. Ma, non avendo raggiunto gli obiettivi di produzione e vendite, potrebbe rientrare nei piani di risturtturazione avviati da Volkswagen Group. Tutta o parte della produzione verrebbe quindi trasferita nella fabbrica di Poznan, in Polonia, secondo notizie riportate dal quotidiano Hannoversche Allgemeine. L’ID. Buzz è ben lontana dal target di 130.000 veicoli consegnate all’anno, non avendo raggiunto nemmeno le 15.000 consegne nella prima metà del 2024. In Italia ne sono stati venduti 238. Dall’estate, la produzione su entrambe le linee dello stabilimento è stata effettuata in due turni diurni, senza la necessità di notturni. L’ID.Buzz era stato uno dei prodotti che più avevano caratterizzato la presidenza di Herbert Diess, estromesso nel luglio 2022 e sostituti dal n.1 della Porsche, Oliver Blume.

Stellantis punta sulle batterie litio-zolfo: “Costano la metà, più autonomia e ricarica più rapida”

Stellantis e Zeta Energy hanno annunciato un accordo per sviluppare batterie per EV al litio-zolfo con una rivoluzionaria densità energetica gravimetrica. E capace di raggiungere una densità energetica volumetrica paragonabile all’attuale tecnologia agli ioni di litio. Per i clienti, secondo Stellantis, il risultato potrebbe essere un pacco batteria molto più leggero, con la stessa energia delle attuali batterie agli ioni di litio. Ma con maggiore autonomia, una migliore maneggevolezza e prestazioni superiori. Inoltre, la tecnologia ha il potenziale per migliorare la velocità di ricarica rapida fino al 50%, rendendo l’acquisto dei veicoli elettrici ancora più conveniente. Le batterie al litio-zolfo potrebbero costare meno della metà del prezzo per kWh rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio. Saranno prodotte utilizzando materiali di scarto e metano, con emissioni di CO 2 significativamente inferiori rispetto a qualsiasi altra tecnologia esistente.