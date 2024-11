Troppi ritardi nella consegna delle auto termiche, difficile noleggiarle e quindi le compriamo con una procedura accelerata. Ed è tutta colpa delle auto elettriche. Giustificazione, incredibile ma vero, che si legge su un bando pubblicato sulla Gazzetta Europea.

L’Acquedotto di Pescara ha fretta: “Servono nuove auto, ma la crisi allunga i tempi di consegna”

I protagonisti che hanno firmato questa sentenza di totale colpevolezza dell’industria della mobilità elettrica si trovano in Abruzzo. Negli uffici di ACA Spa, già Azienda Consortile Acquedottistica, di Pescara. Andiamo a leggere il documento scritto senza sprezzo del ridicolo visti i giudizi perentori.

La crisi dell’automotive europea, si legge nel documento, è «determinata dal crescente sviluppo di veicoli elettrici».

Vediamo passo per passo la dissertazione che si può leggere in versione integrale nel link in fondo all’articolo. La premessa è una motivazione concreta ovvero la «giustificazione della procedura accelerata». In altri termini per acquistare le auto in tempi veloci i responsabili della società mettono sul banco degli imputati la transizione verso l’elettrico.

Subito l’estensore del bando parte con l’analisi: «Il settore automotive europeo negli ultimi anni sta attraversando una crisi senza precedenti a causa del crescente sviluppo di veicoli elettrici».

Per i tecnici dell’acquedotto è tutta colpa della «scelta ambientalista»

Giudizio azzardato visto che la propulsione elettrica fa sempre parte del settore automotive. Più nel dettaglio da Pescara sostengono che «tale scelta ambientalista ha obbligato alcuni costruttori a limitare la produzione di auto a combustione interna, con conseguente allungamento dei tempi di consegna delle auto nuove». Eppure il problema più che il ritardo nella consegne è la diminuzione della domanda, soprattutto negli ultimi mesi.

L’elettrico come demone, ma per fortuna per non cadere nel ridicolo si elencano altri elementi. Eccoli: «Tra le motivazioni ci sono anche microchip, la guerra in Ucraina e le difficoltà logistiche aggravate dallo stop delle portacontainer attraverso Suez».

Non è finita qui visto che nel bando si torna a mettere sotto esame la scelta ambientalista. «Le normative stringenti sull’emissione dei gas nocivi in Europa costringe ogni costruttore a rispettare alcuni limiti di emissione per evitare sanzioni considerevoli. Ciò, ha comportato una riorganizzazione della produzione eliminando alcune categorie di veicoli, tra questi 4×4 e Van di segmento “B”».

Il punto cruciale rilevato a Pescara è questo: «I noleggiatori non possono garantire in tempi brevi le consegne agli operatori finali, i quali il più delle volte, non hanno la possibilità di poter scegliere una flotta più adatta alle proprie esigenze».

Pochi i modelli termici disponibili con le “giuste caratteristiche tecniche ed estetiche”

A Pescara denunciano i tempi di attesa che «possono variare dai 6 mesi ad un anno».

Ma il dato che desta attenzione si legge in queste due righe: «I modelli a diposizione, se ci sono, il più delle volte non corrispondono per caratteristiche tecniche ed estetiche a quelle che sono le esigenze aziendali».

Ma l’estetica è così importante per l’acquedotto? Sono questi i problemi nella gestione del servizio idrico?

Conclusa l’analisi internazionale di mercato via alla procedura accelerata: «Pertanto, per le motivazioni sopra elencate, ricorre l’urgenza di acquistare mezzi nuovi al fine di evitare un disservizio in un particolare settore che è quello idrico, con ripercussioni sulla gestione e soprattutto sugli utenti finali».

Qui il link al bando.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –