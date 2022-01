Rinnovare le auto in fabbrica: Toyota ci prova, come Renault

Rinnovare le auto in fabbrica, allungandone il ciclo di vita Toyota ci prova nella sua fabbrica inglese. Renault ha già annunciato un progetto analogo a Flins.

Rinnovare le auto e allungarne la vita

Sostenibilità non è solo scegliere un’auto elettrica al posto di una tradizionale. Ci sono tanti modi per declinare questo concetto e i lettori ci ricordano spesso che già usare meno l’auto è un comportamento virtuoso. Adesso l’industria sta abbracciando un nuovo trend, legato a un approccio da economia circolare: basta con le auto che finiscono in discarica dopo pochi anni. La vita utile si può allungare sostituendo in fabbrica le parti non più al passo coi tempi. Agustín Martín, n.1 di Toyota GB, ha spiegato alla rivista Autocar i primi dettagli del progetto, implementato dal nuovo sotto-marchio Kinto. “Dobbiamo ampliare il modo in cui guardiamo alla durata, sia per il veicolo che per il cliente“. In Inghilterra in genere l’auto non si acquista, si noleggia con contratti a 3-4 anni. L’idea è che a ogni passaggio l’auto ritorni in fabbrica per essere rimessa a nuovo non con lavoretti da officina, ma “secondo i migliori standard” di stabilimento.

“Ridurre gli sprechi riciclando e ricostruendo”

“L’obiettivo sarà evitare gli sprechi e ridurre l’impatto ambientale della produzione di veicoli nuovi“, aggiunge Martin, pensando a queste domande: “Come ricicliamo? Come riutilizzare parti diverse che sono essenziali e magari possono essere utilizzate per altri servizi? Come ricostruire le batterie, riutilizzarle e riciclarle? Come utilizziamo parte del materiale per il veicolo nuovo di zecca che verrà usato in fabbrica?“. ll Gruppo Renault ha annunciato a novembre 2020 la trasformazione dello stabilimento di Flins in una Re-Factory. Comprenderà una Factory VO per il ricondizionamento dei veicoli usati e un’attività di retrofit per la conversione dei veicoli termici in motorizzazioni meno inquinanti. La capacità sarà di circa 45 mila veicoli l’anno. Ospiterà inoltre servizi di riparazione delle flotte aziendali. E potrà contare su un centro di collaudo e prototipazione per testare la durabilità dei veicoli e dei materiali.