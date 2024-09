Rinnovabili: Wwf e Legambiente contro il “no a tutto”

A Villacidro svetta la prima pala eolica – saranno nove in tutto – e sui social si riaccende il dibattito sulle rinnovabili in Sardegna: molti gli interventi dei “no a tutto”, ma anche diversi favorevoli. Il Wwf chiede al governo regionale di non cedere a chi difende gli interessi economici delle fonti fossili. In Calabria Legambiente approva un parco eolico offshore mentre Salvini parla di mostruosità per l’eolico, ma per puntare sul nucleare.

Nonostante la molotov via alla prima pala eolica a Villacidro

La prima pala eolica, ne mancano altre otto, svetta su Villacidro. Non l’hanno fermata i circa quindici anni di attesa (leggi qui) e neanche la molotov lanciata nei giorni scorsi (leggi qui). Le reazioni? Abbiamo fatto un tour sui social.

C’è chi grida allo scempio ambientale come Margherita: “Al proprietario del terreno andrà un po’ di profitto a noi resta un paesaggio deturpato per sempre“.

Gli risponde Elisabetta: “FALSO. Ci sono passata a Villacidro e bisogna cercarla per vederla“.

Sono convinti Maurizio “Questo è un piccolo passo per l’uomo, ma un grande balzo per l’umanità. Avanti con le pale eoliche per l’energia rinnovabile che salva il pianeta” e Piero “Bella e soprattutto utile e non inquina“. Scettica Valeria “Vedremo la bellezza tra qualche anno quando diventerà un eco mostro come tanti altri che hanno installato e mai utilizzato” e iper contrario Roberto “uno schifo gigantesco“..

Il Wwf: “Campagna contro le rinnovabili guidata da interessi economici”

Il Wwf scende di nuovo in campo, fatto più volte insieme a Legambiente, con un comunicato. “Auguriamo che i Governi regionali mostrino di aver compreso e voler affrontare la minaccia climatica concretamente. In Sardegna, ad esempio, è in corso una vera e propria campagna contro le rinnovabili, guidata da interessi economici conclamati (gas e persino carbone, ancora) che in maniera artificiosa confonde richieste con quanto effettivamente installato sul territorio“.

A sostegno si presenta uno studio del World Weather Attribution che “conferma che la crisi climatica ha fortemente aumentato la probabilità di siccità in Sardegna e Sicilia (del 50%)“.

Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del WWF Italia, parla della quantità di rinnovabili installate. “In realtà, di rinnovabili in Sardegna ce ne sono poche, tant’è che la regione continua ad andare a carbone e si registrano le maggiori emissioni di CO2 pro-capite“.

Attenzione al paesaggio e coinvolgere i cittadini

Via a eolico e fotovoltaico ma con criterio: “In un territorio ricco di natura e tradizioni come quello sardo occorre particolare attenzione nella localizzazione degli impianti e un maggior coinvolgimento dei cittadini, ma bisogna tornare al senso delle proporzioni e alla realtà degli effetti devastanti dell’uso dei combustibili fossili sempre più concreti. La lunga sequela di eventi estremi collegabili direttamente alla crisi climatica impone coerenza e scelte tempestive“.

E in Calabria a Legambiente non dispiace il parco eolico offshore

L’ipotesi di un parco eolico offshore galleggiante, prende il nome di “Enotria”, nel Golfo di Squillace, a largo di Punta Stilo, se ha allarmato qualche sindaco non dispiace a Legambiente Calabria. L’associazione ambientalista ricorda che parlare di eolico off-shore significa affrontare concretamente la crisi climatica e quella energetica i cui effetti negativi li stanno già vivendo tutti i cittadini.

“È importantissimo, per contrastare gli effetti di queste crisi – afferma Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria – che le energie rinnovabili, alternative alle fonti di energia tradizionali prodotte con combustibili come carbone, gas naturale e petrolio, diventino la prima fonte di energia entro il 2030, con l’obiettivo di arrivare all’azzeramento dei gas climalteranti in atmosfera entro il 2040 e garantire un futuro sostenibile e vivibile per tutti”.

Poi nel dettaglio sulle emissioni in atmosfera: “Un solo parco eolico offshore da 675 MW è in grado di evitare 1 milione di tonnellate di CO2, produrre circa 45.000 tonnellate di idrogeno verde all’anno, vettore importante per decarbonizzare i siti industriali energivori“.

“Dinnanzi allo scenario complessivo che abbiamo di fronte, – sostiene Anna Parretta – le opposizioni tout court ai progetti di parchi eolici off-shore nello specifico nel Golfo di Squillace non sono comprensibili. È necessario un approfondimento ed uno studio sui progetti specifici che però devono essere analizzati nella corretta prospettiva ed analizzando bisogni e necessità di una Calabria che non è una monade isolata, ma è connessa con il resto del Mondo”. Insomma basta con il “no a tutto”.

Salvini: Stop ai “mostri eolici”, ma perché vuole il nucleare

Matteo Salvini senza se e senza ma in una recente diretta social: “Io sono a favore di tutte le energie rinnovabili e sono a favore del nucleare, ma non si possono mettere mostri eolici che su terra o mare danneggiano i paesaggi e rovinano panorami stupendi. Danneggiare bellezze come la Sardegna o la Puglia con questi mostri che portano business solo a qualcuno non penso sia il futuro del nostro Paese. Sono convinto che l’Italia per essere un Paese moderno debba tornare a investire sul nucleare di ultima generazione”.

Peccato che di questi impianti innovativi non ne esiste neanche uno in funzione.

