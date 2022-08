Rinnovabili, l’accumulo fa boom (ma non basta)

Balzo in avanti nei primi mesi del 2022 per le installazioni di impianti di accumulo. Ma numero e dimensioni medie dell’installato non colmano il gap rispetto agli obiettivi PNIEC. I dati sono stati diffusi di Anie Rinnovabili.

Al 30 giugno 2022 risultano installati ben 122.279 sistemi di accumulo (SdA), per una

potenza complessiva di 720 MW e una capacità massima di 1.361 MWh. A questi si

aggiungono gli impianti di Terna per complessivi 60 MW e 250 MWh. In rapida crescita le installazioni per trimestre da inizio 2021.

La tecnologia più diffusa è quella a base di Litio (98,5% del totale) seguita da quella a

base di Piombo (1,1%). La quasi totalità (93%) è di piccola traglia : 20 kWh con una netta prevalenza dei sistemi di capacità compresa tra 5 e 10 kWh (40%) e di quelli con capacità inferiore a 5 kWh (21%) e compresa tra 10 kWh e 15 kWh (26%).

Batterie al litio, piccole e con fotovoltaico

La principale configurazione utilizzata per i SdA è quella “lato produzione in corrente

continua”, che ricopre il 77% del totale, mentre quella “lato produzione in corrente

alternata” e quella “lato post produzione” ricoprono rispettivamente l’8% e il 15%.

Il 99,9% dei SdA risulta abbinato ad un impianto fotovoltaico, di cui il 97% di taglia residenziale.

La Lombardia è la regione con il maggior numero di sistemi installati (27.652 SdA per una potenza di 143 MW e una capacità di 281 MWh) . Segue il Veneto (18.317 SdA per 99 MW e 216 MWh) e l ’ Emilia-Romagna (9.660 SdA per 58 MW e 100 MWh).

I dati Terna registrano l’entrata in esercizio di un terzo sistema di accumulo abbinato ad una centrale termoelettrica per una potenza di 10 MW ed una capacità di 10 MWh.

Il trend del 2022 è in notevole crescita per numero, potenza e capacità di accumulo rispetto ai periodi precedenti: 47.159 installazioni per una potenza di 303 MW e una capacità di 632 MWh.

Un boom targato super incentivi

ANIE Rinnovabili ritiene che il risultato conseguito nei primi tre mesi del 2022 sia frutto dei meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali non solo del Superbonus 110%, ma anche della ristrutturazione edilizia 50%.

Il fatto che nell’ultimo trimestre si sia stabilizzato il numero di installazioni con una media di circa 8.500 unità/mese potrebbe essere sintomo di un rallentamento dettato dai cambiamenti normativi.

Si conferma però il trend di crescita del segmento di mercato degli accumuli di media taglia abbinati ad utenze fotovoltaiche, sia residenziali che delle piccole e medie imprese.

Entro fine anno dovrebbero entrare in esercizio circa 346 MW, di cui 250 del progetto

pilota Fast Reserve di Terna e 96 MW aggiudicati all’asta del capacity market tenutasi nel 2019, tendenzialmente connessi alla rete di media e di alta tensione.

Ora le regole per l’accumulo remunerato

E’ previsto che si riservi una banda del sistema di accumulo per il servizio di regolazione primaria di frequenza. Per questo ARERA, l’Autorità dell’Energia, ha previsto che si passi da un servizio gratuito ad un servizio remunerato attraverso l’attivazione di procedure concorsuali.

Questo consentirà agli operatori privati, attraverso il nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), di entrare nel nuovo business dell’accumulo, pianificando al meglio gli investimenti.

Il ritardo pregresso sui sistemi di accumulo di grande taglia, in particolare quello

centralizzato, potrebbe essere colmato dai 1,1 GW aggiudicati da Terna nell’asta del

capacity market di fine 2021 e dalle future aste di Terna per l’attuazione delle disposizioni

dell’art. 18 del Dlgs 210/2021.

Ma servirà accumulo per 10,5 GW

Resta comunque molta strada da fare in funzione di una quota di rinnovabili che arriverà nel 2030 al 72% secondo l’ultimo aggiornamento al PNIEC. Si calcola infatti che saranno necessari impianti di stoccaggio per almeno 10,5 MW di potenza installata e una capacità di 50 GWh.

ANIE Rinnovabili è l’associazione che all’interno di ANIE Federazione raggruppa le imprese costruttrici di componenti e impianti chiavi in mano da fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, biomasse, geotermoelettrico, idroelettrico e solare termodinamico. Nel 2018 l’industria italiana delle Energie Rinnovabili ha registrato un fatturato totale pari a 5,3 miliardi di euro, di cui 2,3 miliardi di euro di esportazioni.

