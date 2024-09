L’odio, le bugie e le fake news seminate in questi mesi sulla presunta “invasione” delle rinnovabili in Sardegna hanno portato agli attentati – due in due giorni contro i parchi eolici- e alla follia del “no a tutto”.

Fuoco con molotov contro la pala Vestas

L’ultimo attentato a Villacidro, nel sito Vestas. Se nelle campagne di Mamoiada, siamo nel nuorese e più precisamente in Barbagia, si sono “limitati” a svitare i bulloni alla base della piccola torre eolica a Villacidro si è passati all’attentato incendiario.

Come si legge nella ricostruzione dei carabinieri la notte scorsa nel sito della Vestas, parco eolico nelle campagne tra Villacidro e Samassi (dove ha sede la Energreen che si occupa della manutenzione nel sito già colpito di Mamoiada) qualcuno durante la notte, armato di molotov, ha incendiato i teli di protezione delle radici di tre pale eoliche in attesa di installazione.

Le fiamme hanno distrutto completamente i teli e annerito le pale eoliche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Villacidro che hanno avviato le indagini. I danni non sono stati quantificati. Sempre i carabinieri per l’attentato di Mamoiada ha trasmesso gli atti dell’indagine alla Procura di Nuoro.

Troppi seminatori di odio

In tanti a commento del nostro articolo e più in generale della notizia hanno sminuito sui social il primo atto vandalico: “Hanno solo svitato dei bulloni”. Ridimensionare è la parola dell’ordine degli odiatori dell’eolico. C’è pure qualcuno che visto la pericolosità di un incidente causato dalla caduta delle pale ha detto: “Un motivo in più per smontarle”.

Parole di giustificazione della violenza che seminano altro odio. E’ impressionante, non vengono censurati e cancellati dagli operatori di Facebook, il numero di coloro che incitano all’uso della dinamite, chiedono attentati come quelli del Fronte di Liberazione della Corsica (nonostante la notizia di dinamite contro le pale sia una balla) e di finirla con le parole per passare, invece, all’azione.

Un impazzimento collettivo. Per di più si parla di impianti attivi da tempo e di parchi eolici autorizzati da anni. Alcuni hanno iniziato le procedure 15 anni fa. E chi tra i politici locali prima non si è opposto ora rinnega gli atti del passato.

Al momento gli impianti autorizzati, risalgono a 15/10 anni fa, tra fotovoltaico ed eolico sono 37. Non certo una colonizzazione. E le 800 richieste, oggettivamente esagerate, saranno decimate. Soprattutto dopo l’individuazione delle aree idonee, atto previsto dalla legge di Draghi ma poi tirato alle lunghe dal Governo Meloni, a cui sta lavorando la giunta regionale guidata da Alessandra Todde.

Manifestazione a Cagliari: “Non esistono aree idonee” in Sardegna

Dopo l’attentato si è tenuta la prevista manifestazione dei comitati a Cagliari. Un amalgama di espressioni politiche differenziate, dagli indipendentisti divisi in mille rivoli ai seguaci di Renato Soru che non hanno superato la sconfitta politica alle regionali, e dove purtroppo si è pure letto in uno striscione: “Non esistono le aree idonee“. In Sardegna, insomma, sta dilagando la follia del “no a tutto”. Una incomprensibile e anti storica dichiarazione di guerra senza se e senza ma alle rinnovabili.

Posizione che si traduce automaticamente nel voler restare ancorati a carbone (anche se la dismissione è programmata entro due/tre anni), petrolio (dagli scarti della lavorazione della raffineria del Sud Sardegna si ottiene energia elettrica con volumi in aumento del 40% negli ultimi mesi) e gas (ci sono i progetti del gasdotto della Snam e si è rispolverato il progetto Galsi).

Per la Sardegna l’imbroglio dell’idrogeno

In tanti dicono che eolico e fotovoltaico sono tecnologie già superate, eppure nel mondo si investono svariati trilioni sulle rinnovabili, proponendo l’idrogeno.

Peccato che per avere 1 MW di idrogeno bisogna produrre 3 MW di energia rinnovabile. Chiara la speculazione: parlare di tecnologia pulita, ma puntare all’idrogeno da fonte fossile.

E qui prevalgono interessi puramente economici e totalmente sprezzanti della salute dei sardi e dell’ambiente dell’isola. Come sempre segui il denaro…

