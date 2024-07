Ricariche Powy negli FS Park: installate nuove colonnine nelle stazioni lombarde di Rho e Lodi (per 12 auto), e a Torino Porta Susa e Rapallo (per 10 auto).

Ricariche Powy in stazione anche a Rho, Lodi, Torino e Rapallo

La partnership tr le due società conferma l’impegno nell’offrire nuovi punti di accesso nelle stazioni ferroviarie, snodi multimodali cruciali per migliaia di cittadini ogni giorno. Le nuove installazioni si aggiungono alle stazioni già attivate a Conegliano, Domodossola, Empoli, Ferrara, Mogliano Veneto, Padova, Novara, Pisa e Treviso. Ampliando ulteriormente il network e portando il totale dei posti auto serviti da ricarica elettrica in hub strategici a 134. L’accordo sottoscritto prevede l’installazione complessiva di più di 50 stazioni di ricarica. Attualmente, le prime stazioni sono già operative e, fa sapere Powy, “stanno registrando un positivo utilizzo da parte dei viaggiatori“. Le stazioni di ricarica di Powy sono progettate per soddisfare le esigenze di ogni tipo di veicolo elettrico, con una varietà di potenze disponibili per i viaggiatori.

Potenza massima di 50 kW, paghi anche con carta di credito

Secondo i due partner, particolare rilevanza assume l’installazione della stazione di Porta Susa a Torino. I lavori hanno visto l’attivazione di una colonnina Fast, con ricarica a corrente continua e una potenza massima di 50 kW, e di 8 colonnine Quick, con ricarica a corrente alternata e potenza massima di 11 kW. Con l’aggiunta del metodo di pagamento con carta di credito. Spiega Federico Fea, CEO di Powy.“Insieme a FS Park stiamo favorendo a livello nazionale l’intermodalità sostenibile gomma-ferro-gomma. Permettendo ai viaggiatori di ricaricare il proprio veicolo elettrico in maniera efficiente e in totale comodità. Powy vuole consolidarsi come punto di riferimento per migliaia di cittadini che ogni giorno si recano nelle stazioni delle principali città italiane. E offrire loro un servizio di qualità su cui fare affidamento”,