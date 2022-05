Ricarica in viaggio: possiamo fidarci sempre di app come ABRP? Ce lo chiede Paolo, che sta programmando le vacanze. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it

Ricarica in viaggio: perché mi consiglia di uscire dall’autostrada? Sulla A22…

“Sono un vostro assiduo e interessato lettore. Possiedo una Bmw i3 e sto cercando di programmare il mio viaggio in Toscana per le vacanze estive, con partenza da Bolzano. Devo pertanto percorrere tutta l’A22, dove ormai so che ci sono diverse colonnine rapide e per di più gratuite. Imposto la destinazione su ABRP e mi accorgo che mi propone sempre colonnine fuori dall’autostrada. Perché? Perché mai dovrei uscire dall’autostrada e pagare, invece di fermarmi a una stazione di servizio (per esempio Nogaredo Ovest) e caricare gratis? E non è che poi capita lo stesso anche sulle altre autostrade dove non conosco la dislocazione delle colonnine? Vi ringrazio e vi saluto“. Paolo Capri

Ci possiamo fidare di ABRP? Si, ma con cautela

Risponde Paolo Mariano – Premessa: ABRP (A Better Route Planner) nasce appunto per assistere chi guida un’elettrica nel programmare i viaggi. Permette di selezionare marca e modello dell’auto che guidi e di settare molte variabili, come temperatura, carico e, ovviamente, il livello di carica iniziale. Pianifica il percorso e suggerisce dove e per quanto tempo effettuare le soste di ricarica. Puoi anche scegliere quella che in gergo si chiama “strategia di viaggio“. Ovvero: preferisci meno soste di ricarica ma più lunghe? O soste brevi, anche se più numerose? O vuoi solo arrivare il prima possibile? Lanciando il calcolo sull’app, dopo aver inserito tutte le scelte, il sistema calcola il percorso e le soste. E lo fa sulla base di un algoritmo, privilegiando una strategia piuttosto che un’altra. La logica ci fa pensare che, nel momento in cui una certa colonnina è censita nel database, l’app ne tenga conto. Ma a quanto pare, glielo confermo, non sempre è così.

Abbiamo simulato il suo percorso. E in effetti il consiglio…

Ho provato a simulare un viaggio, credo, molto simile al suo. Non conosco la destinazione esatta, né l’esatta versione di i3 ma ho selezionato la versione con batteria da 120 Ah. Partendo da Bolzano e inserendo come destinazione Firenze. Preferendo come strategia il percorso più veloce. Il sistema suggerisce due soste, la prima a Nogarole Rocca (una Enel X) e la seconda a Carpi (stazione Ionity). Entrambe fuori dall’autostrada. Tempo di percorrenza 4 ore e 42 minuti (compresa 1 ora e 10 minuti di sosta). Ho poi provato a inserire una tappa a Nogaredo Ovest (stazione FAST gratuita dell’A22, in autostrada). Il sistema suggerisce la ricarica presso questa stazione. E propone poi la seconda (e ultima) ricarica presso la stazione di Secchia Ovest (sempre in autostrada). Risultato: 4 ore e 31 minuti, e ben 11 km in meno percorsi. Oltre ovviamente al vantaggio di non essere usciti dall’autostrada e al fatto che la prima ricarica (a Nogaredo) è gratuita.

Abbiamo provato a interpellare ABRP circa le motivazioni di questa scelta da parte del sistema. Lo avremmo compreso se la colonnina di Nogaredo non fosse censita dall’app. Ma c’è. Ed è palese, anche sulla base del successivo calcolo di ABRP, che questa sia la scelta migliore. Eppure il sistema non procede in questo modo. Al momento non abbiamo avuto risposta. Se riceveremo risposta, la pubblicherò, aggiornando l’articolo.

Ricarica in viaggio: non sempre il percorso più veloce sulla carta lo è anche nella realtà

La mia esperienza mi induce ad aggiungere solo alcune considerazioni personali. Quando possibile, cerco di preferire anch’io le colonnine in autostrada. Ma prima ancora dò la mia preferenza alle stazioni di ricarica con almeno due stalli (o meglio ancora quattro). Questo mi consente di essere piuttosto sicuro di trovare almeno uno stallo libero o in procinto di essere liberato. Purtroppo le stazioni di ricarica gratuite della A22 non sempre dispongono di più di uno stallo. Nel viaggio che lei descrive, personalmente procederei così. Una volta arrivato a Nogaredo, potrà entrare nell’area di servizio e verificare lo stato di occupazione della colonnina. Se fosse libera, ne potrà approfittare. Nel caso in cui fosse invece occupata, potrà proseguire il viaggio e sceglierne un’altra.

Oltre ABRP: PCC rende pratica anche la teoria

Altro aspetto importante: quello pianificato con ABRP è un viaggio teorico, per definizione. Non tiene conto (non potrebbe farlo) di tutte le variabili del vero viaggio: variazione del meteo, del carico, assorbimento da climatizzatore, velocità, stile di guida… Una app che dà un vero supporto, in grado di comunicare istante per istante con l’auto prelevando info preziose dalla porta obd, è PCC (Power Cruise Control). Una volta acquistato il dongle obd (un piccolo apparecchio che si collega all’auto e permette la comunicazione via bluetooth con lo smartphone), e installata l’app sul telefono, si imposta il percorso. E si seguono semplicemente le indicazioni dell’app. A schermo la grafica mostra un’automobilina. Mantenendola nella giusta posizione (con il giusto stile di guida), e rispettando le indicazioni sule soste, arriviamo a destinazione senza dover pianificare alcunché. E certi che il sistema conosca in ogni momento di quanta energia abbiamo a disposizione e quanta ne servirà per arrivare. Oltre allo stato di occupazione in tempo reale delle colonnine. Sto testando l’app sulla mia ID.3 con ottimi risultati. Non appena avrò abbastanza dati, racconterò quanto ci possiamo fidare.

