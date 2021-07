Ricarica in vacanza: Enel X in hotel, parchi-giochi…

Ricarica in vacanza: prosegue l’elenco con le segnalazioni di strutture turistiche in cui si può ricaricare durante una sosta, che sia di poche ore o una notte intera. Qui e qui altri articoli con altri indirizzi. Segnalazioni alla mail info@vaielettrico.it

Ricarica in vacanza: Gardaland, Marina di Punta Ala…

Che cosa c’è di più comodo di ricaricare mentre si pranza, si pernotta o si visita un parco-giochi? Ecco allora che il viaggio si può pianificare scegliendo strutture che offrono questa opportunità. Che sia con una semplice wall-box o invece con diverse colonnine, più potenti. Questa seconda opzione, naturalmente, è disponibile presso strutture importanti, come per esempio Gardaland, che a ottobre ha inaugurato 4 colonnine da 22 kW. A installarle e gestirle pensa Enel X, che ci ha fornito un primo elenco delle strutture turistiche in cui si trovano le sue ricariche.

Nome Account Indirizzo Installazione Completo Comune Provincia Regione GARDALAND SRL VIA STAFFALO, SNC, 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA VERONA VENETO MARINA DI PUNTA ALA SPA LOCALITA' IL PORTO, S/N, 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GROSSETO TOSCANA TENUTA LA PARRINA DI SPINOLA FRANCA STRADA VICINALE DELLA PARRINA, SNC, 58015, ORBETELLO ORBETELLO GROSSETO TOSCANA LA CASTELLANA SPA VIA COORTI ROMANE, 47, 25019, SIRMIONE SIRMIONE BRESCIA LOMBARDIA HOTEL REGINA GRAVEDONA VIA REGINA, 18, 22015,GRAVEDONA ED UNITI GRAVEDONA ED UNITI COMO LOMBARDIA CAMPEGGIO LE ESPERIDI SNC VIA DEI CAVALLEGGERI NORD, 25, 57020, BIBBONA BIBBONA LIVORNO TOSCANA DOMINO SNC DI ROMANELLI G. & M. PIAZZA SAN LORENZO, 8, 32020,SELVA DI CADORE SELVA DI CADORE BELLUNO VENETO IL CANTICO DELLA NATURA SRL VIA CASE SPARSE, 50, 06063,MAGIONE MAGIONE PERUGIA UMBRIA MASI AGRICOLA LOCALITA' CA' NOVA DELAINI, 1, 37017, LAZISE LAZISE VERONA VENETO HOTEL KURSAL DI POSTA BRUNO VIALE EUROPA, 24, 06065,PASSIGNANO SUL TRASIMENO PASSIGNANO SUL TRASIMENO PERUGIA UMBRIA ELAHOTEL CONTRADA PRETARO, SNC, 66023, FRANCAVILLA AL MARE FRANCAVILLA AL MARE CHIETI ABRUZZO

Alcune, come appunto Gardaland e Marina di Punta Ala, dispongono di colonnine in luoghi aperti al pubblico e utilizzabili con le sue consuete app e card. E con i soliti prezzi per kW. Le altre indicate nella tabella, invece, devono essere abilitate dal gestore della struttura, con prezzi che variano. Alcune sono accessibili anche ai non clienti, altre no.

Anche i clienti possono segnalare, un passaparola

La raccomandazione è sempre la stessa: pianificando bene le soste risparmi tempo e denaro. Tempo perché mentre la batteria si riempie noi facciamo altro (una gita in barca a Punta Ala…). Denaro perché si ricarica lentamente, in corrente alternata, a prezzi più convenienti e stressando meno la batteria. Anche queste strutture confermano che chi installa la ricarica non si ferma qui. In genere si tratta di locations immerse nel verde, attente all’ambiente, ai consumi di energia e acqua. Spesso con pannelli solari. Anche i clienti possono segnalare, un passa-parola perchi si mette in viaggio. Ci serve sapere:

se la ricarica è a disposzione di tutt i, o solo dei clienti

i, o solo dei clienti se si tratta di colonnine o wall-box e di quale potenza

e di quale potenza qual è il prezzo per kWh

disporre di qualche immagine della ricarica e dell’hotel