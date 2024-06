Ricarica HPC a 0,55 al kWh in Liguria, a Vado, con energia green. Ricarica è anche il nome della società che gestisce la colonnina, vicino all’uscita della A6.

Ricarica HPC a 0,55: “Tutta energia green dal parco eolico Rocche Bianche”

Lo slogan è: “Ricarica si muove contro corrente!“. Spiegando che “la primastazione pubblica in Italia direttamente collegata ad un parco eolico abbassa le tariffe per andare in contro alle esigenze dei guidatori di veicoli elettrici. Quindi energia 100% green e a km zero, al costo di 0,55 euro al kW/h per una ricarica sostenibile, anche economicamente, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024″. Inaugurata nel 2022, la Stazione di Vado Ligure, in via Piave 114, è a tre chilometri dall’uscita autostradale di Savona, dove si intersecano le autostrade A6 (Autostrada dei Fiori) e A10 (Torino-Savona). Le sue colonnine da 75 kW e da 350 kW sono alimentate dal vicino parco eolico “Rocche Bianche”, operativo dal 2021 tra i comuni di Quiliano e Vado Ligure.

“Sopra i 100 kW abbiamo la tariffa meno cara d’Italia”

“Vogliamo andare incontro ai guidatori elettrici in Liguria. Abbiamo visto lo scorso anno quanti veicoli hanno transitato dalla nostra Stazione“, spiega Cesare Fera, patron di Ricarica e presidente del Gruppo FERA. “Molti erano stranieri, felici di scoprire delle ricariche 100% green e con potenza fino a 350 kW. Dalla Stazione si vede il parco eolico che la rifornisce di energia pulita. E quest’anno la nostra tariffa è la meno cara d’Italia per le colonnine ultra fast sopra i 100 kW.” Aggiunge Ugo Salvoni, Project Manager di Ricarica “Lo scorso maggio abbiamo finalmente ricaricato uno dei pochi camion 100% elettrici che transitano in Italia e la nostra colonnina è arrivata alla potenza di erogazione di 347 kW. I veicoli elettrici non inquinano e fornire loro energia 100% verde e a km zero è il nostro principale intento. Questa è la prima di una serie di Stazioni che vogliamo realizzare in Italia e all’estero”.

