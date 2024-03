Ricarica e batterie Tesla: due domande

Ricarica e batterie Tesla: Maurizio chiede perché non può utilizzare il Supercharger di Aosta, Orlando come rifornire la sua Model 3. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricarica e batterie Tesla (1) Perché non posso utilizzare il Supercharger di Aosta?

“H o una Smart #1 Brabus, e per circa quattro mesi all’anno abito a Courmayeur. Da un paio di mesi mi sono abbonato con mia massima soddisfazione alle ricariche Tesla, dove spesso ricarico oltre confine a Megève, spendendo davvero un terzo che da noi.

Arrivo al punto: ad Aosta c’è un Supercharger Tesla enorme dove io, purtroppo non posso ricaricare. Infatti nell’ app di Tesla non mi compare, mi dice che il più vicino è Megéve. Perché non posso usufruire di Aosta? Aspetto con tanta curiosità la risposta. Grazie mille per il vostro importante impegno per noi utilizzatori di auto elettriche „ . Maurizio Vercesi

Non tutti sono aperti a tutti: Aosta non lo è

Risposta. Il motivo è semplice: perché Tesla ha deciso di mettere a disposizione di chi guida auto di altre marche un numero limitato di Supercharger. E Aosta non rientra tra questi, come già ci hanno segnalato altri lettori. Il motivo? Lo possiamo solo supporre, dato che l’azienda di Elon Musk raramente dà spiegazioni alle sue decisioni.

Verosimilmente vengono resi disponibili a terzi solo i Supercharger con il minor tasso di utilizzo, per essere sicuri di assicurare disponibilità anzitutto ai clienti Tesla. E Aosta Pollein (Autoporto) è in una posizione strategica, per chi viaggia da e per la Francia. Anche se i caricatori ad alta potenza disponibili sono ben 14…

Come ricarico la Model 3 Long Range? (2)

“H o appena acquistato una Tesla Model 3 LR 75kWh. Considerato che la uso prevalentemente per spostamenti di 400km e una volta arrivato sul posto non la uso per diversi giorni (2 settimane), chiedo:

1) se una ricarica prolungata (per 2 giorni) a 5 Ampere (dal 20% al 80%) è più consigliata che una 10A per evidentemente metà del tempo

2) se “la regola” di non caricare giornalmente più del 80% si applica anche a una carica lenta (=5 ampere).

3) se lasciare l’auto sempre collegata (per divertirsi giorni, settimane) senza caricarla impostando un valore limite tipo 90% ha delle conseguenze negative sulla batteria.

4) nel mio caso concreto, dove come indicato non uso l’auto per diversi giorni, quale procedura mi consigliate? Sapendo che arrivo a destinazione con il 20% della batteria e in seguito l’auto non viene più usata per diciamo 2 settimane. Vi saluto e vi seguo sempre….continuate così „ . Orlando Stoppa

I consigli principali nella Guida del costruttore