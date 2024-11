Ricarica d’affetto a 0,38 se vai in visita al nonnino

Ricarica d’affetto” a 0,38/kWh se vai in visita al nonnino. La bellissima iniziativa è della casa di riposo Residenza Santa Margherita di Fossalta di Portogruaro.

Ricarica d’affetto a 0,38 nella Residenza Santa Margherita

La Residenza, convenzionata con la Regione Veneto, ha 140 ospiti non autosufficienti assistiti dai 140 dipendenti diretti. E ha inaugurato due colonnine da 22 kWh che caricano 4 auto alla volta al prezzo di soli 0,38 centesimi a kWh. Poco più della metà di quello che si paga sui circuiti maggiori a queste potenze. E promette ulteriori sconti per i parenti degli ospiti. L’iniziativa, con lo slogan “una ricarica di affetto; più stai con i tuoi cari più ti ricarichi”, intende mettere l’accento sull’attenzione ambientale. E stimolare i parenti in visita a stare il più possibile con i propri cari. Il contrario di quello che a volte si dice di queste strutture. Le ricariche state poste nel parcheggio esterno della Residenza. Il rischio è che, a questi prezzi, qualcuno finga di avere il nonnino in struttura per approfittarne. Ma il gioco vale sicuramente la candela.

Tutta la struttura energicamente autosufficiente

La casa di riposo è dotata da oltre 10 anni di un impianto solare da 150 kW, che alimenterà quindi di energia rinnovabile “green” le auto attaccate alle colonnine. Legambiente ha approvato l’idea della “ricarica di affetto”, sottolineando l’importanza anche simbolica dell’iniziativa. Per la Residenza l’attenzione all’ambiente ed alle energie non è nuova. Da 7 anni si è dotata di un proprio sistema di cogenerazione e da due anni è allacciata alla centrale di teleriscaldamento a biomasse della vicina Zignago. La struttura è ora energeticamente autosufficiente e risponde ai requisiti energetici di classe A. Il sistema di cogenerazione produce energia elettrica ed acqua calda che d’estate viene convertita da un assorbitore in freddo per il raffrescamento. Lo stesso per il vapore pulito fornito dal teleriscaldamento usato d’inverno, ma d’estate trasformato dallo stesso assorbitore in freddo per rinfrescare le sale e le camere della struttura.

