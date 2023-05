Ribassi Tesla anche nella ricarica: dopo il deciso taglio dei listini delle auto, anche i Supercharger diventano ancora più competitivi, con nuovi prezzi.

Ribassi Tesla anche nella ricarica: ora si va da 0,46 a 0,51 euro/kWh a seconda…

Il costo delle ricariche nei Supercharger Tesla è cambiato dal 10 maggio. Scendendo a 0,46 euro al kWh fuori dagli orai di punta (off peak) e a 0,51 euro nelle fasce di maggiore congestione. La definizione di queste ultime varia da zona a zona. Solitamente il prezzo maggiorato viene applicato dalle 16 alle 20, ma il prezzo esatto di ogni stazione è comunque indicato sulla app Tesla. O sul PAD del Supercharger verso il quale ci si sta recando. Ricordiamo che da alcuni mesi alcune ricariche Tesla sono state aperte anche ad automobilisti che guidano modelli di altre marche, comunque dotati di una APP Tesla. E che la ricarica nei Supercharger, oltre ad avere prezzi competitivi, consente anche di rifornirsi senza app né tessera, grazie alla tecnologia plug&play. È il connettore della colonnina a “riconoscere” l’auto e ad autorizzare il rifornimento e il successivo addebito sul conto del cliente.

Nel “pay per use” non c’è gara con la concorrenza: solo con gli abbonamenti…

Come giudicare questi prezzi rispetto alla concorrenza? Teniamo conto che i Supercharger ricaricano a potenze piuttosto elevate, arrivando fino a 250 kW. Il leader di mercato in Italia è Enel X Way che, come tariffa Pay per use, ha fissato un prezzo di 0,99 euro/kWh per le colonnine da oltre 150 kW. E i competitor sono su livelli solo leggermente inferiori: Plenitude Be Charge (gruppo ENI) è a 0,90, mentre A2A, leader in Lombardia, è a 0,95. E ACEA, che invece è molto presente nella capitale, è a 0,89. Meno costosa è la rete Ionity, che nelle sue colonnine HPC pratica un prezzo di 0,79/kWh. Insomma, nelle Pay per use Tesla è decisamente la meno costosa. Con gli altri gestori, ci si può però difendere con gli abbonamenti. Ovvero pacchetti con un certo numero di kWh pre-pagati con i quali il prezzo al kWh è più che dimezzato.