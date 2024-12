Anno: 06/2018

Km: 58.000

Stato Batteria: 90%

Luogo: Calabria Cosenza

Prezzo: 11.000 euro

Renault Zoe R90 2018 con 58 mila km vendesi. La propone Enrico, un lettore di Cosenza.

Renault Zoe 2018 con batteria 41 kWh e 58 mila km

Ecco l’annuncio che ci ha inviato il nosrro lettore calabrese: “Molto soddisfatto di viaggiare solo in elettrico ormai da anni nonché Vostro assiduo lettore vorrei sottopore alla Vs attenzione l’intenzione di voler vendere la mia Renault Zoe R90 Intens. L’ho acquistata a giugno 2018 con batteria di trazione 41 kwh di proprietà. L’auto, sempre rgolarmente tagliandata, al momento ha 58.000 km, SOH batteria 90%, gomme Michelin eprimacy al 90%. Perfetta sotto ogni punto di vista, da essere considerata praticamente come nuova. Intendo vendere per passare ad altra auto elettrica più grande. Il prezzo richiesto è di 11.000 euro trattabili” . Per contatti potetescrivere direttamente a Enrico alla mail 111056ep@gmail.com

