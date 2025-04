Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 08-2020

– km: 52 mila

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Alessandria

– Prezzo: 15.500 euro

Renault Zoe del 2020 con 52 mila km vendesi. La propone un lettore di Alessandria. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Renault Zoe del 2020 con 52 milka km a 15.500 euro

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo ZOE R135 INTENS, BATTERIA DI PROPRIETÀ , immatricolata nell’agosto del 2020, 52mila km percorsi. Impeccabile, interni ed esterni perfetti, regolarmente tagliandata Renault, gomme M+S 80%.

Attacco Combo per ricarica veloce, retrocamera, sensori 360° , display 10″, specchietti elettrici e tanto altro. NON SCAMBIO. PREZZO richiesto 15.500 euro, TRATTABILE“. Per contatti potete telefonare al numero telefonico 3488622688 oppure scrivere all’indirizzo mail cravmarco@libero.it

