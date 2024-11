Anno : 02/2020

: 02/2020 Km : 22.000

: 22.000 Stato Batteria : 96%

: 96% Luogo: Friuli VG

Friuli VG Prezzo: 12.000 euro

Renault Zoe del 2020 vendesi: la propone Gianni, un lettore che vuole passare alla nuova R5.

Renault Zoe del 2020 con 22 mila km: “Vendo per passare alla nuova R5”

Gianni ci fa sapere che la batteria della sua Zoe è al 96%. Ecco la descizione completa: “Vettura acquistata aziendale immatricolata 2020 a km 0, ma solo dal 2021 in strada con pochi km certificati. Impeccabile, tagliandi regolari. Mai anomalie. Km reali autonomia ben oltre 300 di media. Batteria 40 kWh a noleggio garantita a vita che prevede anche ricarica in caso mancanza di energia, ma opzione acquisto, a seconda esigenze, giá richiesta. Modello Intens con navigatore, cruise control, fari e tergi automatici, led anteriori e posteriori, pompa di calore ecc. Qualsiasi prova e documenti presso Concessionaria ufficiale. Rimango a disposizione per qualsiasi quesito o dubbio. Vendo solo per cambio con Renault 5 Electric.”. Per contatti scrivete direttamente a gianni.bonessi@gmail.com

