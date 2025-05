Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 09/2019

– km: 86.000

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Sardegna

– Prezzo: 8.000 euro

Renault Zoe del 2019 con 86 mila km vendesi. La propone Mario, un lettore sardo. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo Renault Zoe R90 Flex 2019, perfetta per la città!

In ottime condizioni. Dotazioni principali del modello R90 Flex: motore elettrico da 92 CV (R90). Batteria da 41 kWh (in proprietà). Autonomia reale fino a 300 km in uso urbano. Ricarica AC fino a 22 kW (ricarica veloce in 1-2 ore). Climatizzatore automatico. Navigatore integrato con schermo touchscreen. Cruise control e limitatore di velocità. Sensori di parcheggio posteriori. Fari diurni a LED. Connettività Bluetooth e USB. Comandi al volante. Eco-mode per ottimizzare i consumi. Auto sempre tagliandata, disponibile per prova su strada. Possibile opzione con batteria a noleggio (119 euro al mese), che implica la voltura del contratto con Es Mobility. In questo caso il prezzo richiesto di acquisto dell’auto è 4.000 euro“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail mario.bandel@hotmail.it

