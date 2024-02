Renault Zoe 41 kWh del 2019

Renault Zoe 41 kWh vendesi: la propone Sara una lettrice friulana, che descrive così la sua auto: “Attirati da tanto tempo dall’elettrico, e seguendo assiduamente Paolo Mariano (che ringrazio per tutti i consigli, recensioni e suggerimenti) abbiamo acquistato questa Zoe R90 life nel 2023 . Era in ottime condizioni, con 27 mila km, come seconda auto. L’esperienza è stata fantastica, infatti ora ha 42 mila km ed è stata spesso usata in sostituzione della prima auto (termica). Inoltre avevamo 3kW di impianto fotovoltaico e a ottobre abbiamo aggiunto ulteriori 4kW. Con tutta questa produzione, e visto il risparmio di carburante verificatosi nel 2023, abbiamo deciso di sostituire sia la Zoe che l’auto termica per passare completamente all’elettrico con un’auto più grande e capiente . Dettagli tecnici: Renault Zoe R90 life di aprile 2019, 42mila km circa, con batterie di proprietà da 41kWh. Viene ceduta con due treni di gomme cerchiate e il cavo di ricarica domestica . Desidererei realizzare 10.900 euro“.

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.