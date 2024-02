Anno : 2017

: 2017 Km : 35.000

: 35.000 Check batteria : n.d.

: n.d. Luogo: provincia di Treviso

provincia di Treviso Prezzo: 9.500 euro

Renault Zoe 41 kWh del 2017 vendesi. La propone Andrea, un lettore della provincia di Treviso che vuole passare ad un’altro modello elettrico.Per vendere il vostro mezzo elettrico, scrivete a info@vaielettrico.it

Renault Zoe 41 kWh del 2017 con 35 mila km

Ecco come il nostra lettore veneto descrive la sua auto: “Gentile redazione, sono un vostro appassionato lettore. Grazie a voi son passato in elettrico nel 2022, dapprima con una Renault Zoe usata e poi una Nissan Leaf 62 kWh nuova. Ora vorrei cambiare auto e rimanere sempre elettrificato. Nel frattempo vorrei proporvi la Zoe che voglio vendere, così posso offrirla a una platea di gente interessata grazie a voi. La macchina è un 2017 , ha 35.000 km, sempre caricata a casa, batterie a noleggio Renault. A maggio ha fatto revisione, a ottobre gomme 4 stagioni nuove , dicembre tagliando, gennaio batteria dei servizi. Percorre 5 km al giorno per il tragitto casa-lavoro. L ‘auto ha batteria da 41 kWh, è la R90. La velocità di carica massima è di 22 kW. Io sono di Treviso provincia, disponibile ad ogni prova, vorrei realizzare 9.500 euro. Grazie per la cortesia, continuate sempre così“. Tutte le offerte nella nostra “Elettrico Usato”: Tesla, Volkswagen, Renault, Fiat, Peugeot…

