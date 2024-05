Anno : maggio 2023

: maggio 2023 Km : 19.000

: 19.000 Check batteria: n.d.

n.d. Città: Carimate (Como)

Carimate (Como) Prezzo: 14.500 euro Renault Twingo full optional vendesi. La propone Fabrizio, un lettore della provincia di Como. L’auto, del 2023, ha percorso solo 19 mila km. Per le vostre proposte (cessione o di acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it

Renault Twingo full optional con solo 19 mila km

Ecco come Fabrizio descrive l’auto che propone: “Vorrei sottoporre alla Vostra gentile attenzione la mia intenzione di vendere l’auto in oggetto per cambio sede lavorativa. Pertanto necessito di auto più grande (MG4 Xpower in ordine😅). La Twingo ha 19.000km ed è di fine maggio 2023. Allestimento Urban Night, pertanto full optional. Auto praticamente nuova, immacolata, sempre tenuta e caricata in garage con WallBox a bassa potenza. Cedo a malincuore a causa dell’allontanamento della sede lavorativa. Richiesta 14.500 euro, l’auto si trova a Carimate, provincia di Como. Disponibile a qualsiasi prova. Grazie”. Per contatti: mail Fabrizio.longhitano@gmail.com , cell. 3400802626