Renault sullo switch all’elettrico: “Ci mette in difficoltà”

Renault sullo switch all’elettrico: “Ci mette un pochino in difficoltà”, dice il n.1 Luca De Meo, che guida anche l’ACEA, l’Associazione europea dei costruttori.

Renault sullo switch: “I cinesi controllano la catena alta del valore…”

Al contrario dei suoi predecessori, De Meo non è mai stato un fan dell’elettrico e sta ri-orientando la gamma Renault soprattutto sull’ibrido. Ultima conferma: il lancio del nuovo Espace, un grande SUV disponibile anche a 7 posti con motore Full Hybrid “senza necessità di ricarica“. Il top manager italiano ha spiegato il suo punto di vista al Festival dell’Economia di Trento, premettendo che “l’industria europea dell’auto da più di 100 anni è la migliore del pianeta“. Ma rischia di perdere questo primato proprio perché “lo switch verso le vetture elettriche e intelligenti ci mette un pochino in difficolta”. Motivo? “I cinesi controllano la parte alta della catena del valore e sono partiti prima: in Europa si vendono 1 milione di auto elettriche l’anno e in Cina 6-7 milioni“. Il problema è che, secondo De Meo, “la prossima frontiera dei produttori cinesi sarà proprio l’Europa. Europa che già si trova a fronteggiare fenomeni come Tesla“.

“L’industria europea va protetta, occupa l’11% degli addetti totali”

Secondo De Meo un’invasione cinese (con il cavallo di Troia dell’elettrico) non sarebbe un problema solo per l’industria dell’auto: “Il 30% degli investimenti privati in Europa nella ricerca e sviluppo è legato all’auto‘, ha spiegato, sottolineando che “un settore così rilevante dev’essere protetto. Dobbiamo lottare per preservare questo vantaggio. Siamo di fronte a una sfida: serve una strategia industriale europea“. Il n.1 di Renault serve chiede una politica comunitaria per far fronte alla concorrenza internazionale, in sintonia con i dazi invocati da Macron. “In Europa siamo concorrenti tra Renault, Stellantis, Volkswagen, non possiamo accordarci tra di noi. Ma quel che conta è la nostra capacità di fare prodotti, di investire, di dare ai clienti quello che vogliono e questo è ciò che va preservato a livello comunitario. I piu’ grandi marchi sono qui, in Germania, Francia e Italia. In Europa l’11% della popolazione attiva lavora nell’auto, direttamente o indirettamente. È l’industria che ha il più grande impatto sulla bilancia internazionale, con un surplus di 100 miliardi di euro“.

