Renault, Porsche, Tesla…Settimana flash

Renault Rafale plug-in con autonomia 100 km – Porsche Macan, produzione al via – Ok a Tesla per Grunheide – Bus autonomi al Roland Garros / Settimana flash.

Renault Rafale plug-in: 100 km di autonomia in elettrico Arrivare a 100 e più km di autonomia in elettrico sta diventando la normalità per i nuovi modelli ibridi plug-in. In settimana la Volkswagen ha annunciato per la nuova Golf eHybrid una range di 143 km. Ora la Renault presenta la Rafale E-Tech con una batteria da 22 kWh (la Smart EQ solo elettrica, per fare un raffronto, ne ha 18…). L’autonomia arriva fino a 100 km (omologazione WLTP). La maggior potenza di questa versione è stata ottenuta, in particolare, con l’aggiunta di un motore elettrico sul retrotreno. Oltre al sistema 4Control Advanced, Rafale E-Tech 4×4 300 cv è dotata di ruote posteriori sterzanti e trazione posteriore. Disponibile in due allestimenti, Esprit Alpine ed Atelier Alpine, la Rafale E-Tech 4×4 300 cv sarà commercializzata a partire dall’autunno 2024.

Porsche: via alla produzione della Macan

La Porsche ha dato il via alla produzione della nuova Macan elettrica nello stabilimento di Lipsia, grazie a un investimento di 600 milioni di euro. L’impianto resta comunque improntato alla massima flessibilità, con la possibilità di costruire auto a benzina, ibride o solo elettriche sulla stessa linea di montaggio. La marca tedesca prevede che nel 2030 oltre l’80% delle consegne riguarderà modelli EV: “In Porsche siamo convinti che l’elettromobilità sia il futuro. È compito comune di economia, politica e società portare avanti insieme la trasformazione della mobilità“, ha spiegato il Presidente Oliver Blume, che è anche il n.1 di Volkswagen Group. “Ma, questa trasformazione non sta avvenendo ovunque alla stessa velocità. Ecco perché rimaniamo flessibili, con un portafoglio di prodotti interessante. E con tre diversi tipi di propulsori, vale a dire motori a combustione emozionali, efficienti ibridi plug-in e modelli completamente elettrici. Lo stabilimento Porsche di Lipsia è un pioniere per quanto riguarda flessibilità e sostenibilità. Per Porsche, ma anche per l’industria automobilistica nel complesso“. Guarda qui la nostra video-presentazione della Macan.

Tesla vince la battaglia di Grunheide: potrà ingrandire la fabbrica

Tesla ha vinto la battaglia per espandere lo stabilimento tedesco di Grunheide, vicino a Berlino, dove attualmente produce solo Model Y. Le autorità locali, nonostante un’ escalation delle manifestazioni di protesta, hanno dato il via libera definitivo. L’impianto potrà ora essere ampliato verso est di 118 ettari per costruire una stazione merci, con il conseguente disboscamento di 50 ettari di foresta. Il municipio della località del Brandeburgo si aspetta che il collegamento ferroviario riduca significativamente il traffico, dato che finora le auto vengono trasportate solo via bisarche. In febbraio il 62,1% dei partecipanti a una consultazione pubblica aveva votato contro l’espansione, ma quel voto non era vincolante per la decisione finale. Chiusa sul piano formale e autorizzativo, la vicenda sembra però aperta a nuova contestazioni, già annunciate dai comitati locali. A inizio marzo in fabbrica si era verificato anche un incendio doloso.

Navette elettriche autonome di Renault per il Roland Garros