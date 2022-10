In Veneto la Regione punta ancora sugli incentivi: quasi 12 milioni di euro e fino a 6.000 euro per acquistare l’auto elettrica.

Nel bando precedente tanti sono rimasti senza contributo

La domanda c’è, anche perché si finanziano pure veicoli diesel e benzina, come conferma l’overbooking del bando precedente che ha lasciato tanti cittadini senza contributo (leggi qui). Visto che si sono lasciati fuori circa 1000 beneficiari della tornata 2021 (possono presentare domanda) forse non era il caso di esaurire la graduatoria e riservare i nuovi fondi solo alle elettriche? Ma vediamo come funziona il nuovo bando.

Dal 15 novembre al 27 dicembre, premiato chi invia prima la domanda

Attenzione alle date perché si rischia di perdere punteggio e contributo se si presenta la domanda dopo altri beneficiari. La manifestazione d’interesse si può presentare dal 15 novembre 2022 – tramite una specifica piattaforma informatica – e fino alle ore 12 del 27 dicembre 2022.

Questa è la prima fase dove non bisogna presentare i documenti sulla rottamazione e le fatture di acquisto, ma i dati anagrafici e la copia dell’ISEE ordinario 2022. Viene escluso chi presenta un ISEE superiore a 50.000 euro.

Inoltre la graduatoria sarà stilata secondo questi parametri di valutazione: “E’ determinata sulla base della situazione economica e del Comune di residenza del richiedente“. Viene premiato chi risiede in un Comune che abbia adottato dal 2019 ordinanze per il miglioramento della qualità dell’aria. Questa la regola.

La graduatoria sarà pubblicata entro il 24 gennaio 2023 quando inizia la seconda fase che terminerà il 28 aprile 2023. Gli ammessi dovranno presentare la documentazione relativa alla rottamazione di un’auto inquinante e l’acquisto di una nuova green.

Contributi da 5.000 euro per le elettriche, minori per ibride, bifuel, ed Euro 6D benzina e diesel

Gli incentivi più alti sono riservati alle auto elettriche. A partire dai 5.000 euro, ma se si è nella fascia A (ISEE sotto i 25.000 euro) se ne prendono 6.000 e 5.500 se si rientra nella fascia B (ISEE tra 25.001 e 40.000 euro). Per l’acquisto di un’auto ibrida si va da 2.500 a 3.500 euro. L’incentivo cambia anche secondo il calcolo delle emissioni e si scende a 1.500/1.000 euro. Il costo massimo ammesso per l’acquisto della nuova auto è di 40.000 euro +IVA.

Le caratteristiche dei veicoli da rottamare

Benzina: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4

Bifuel (benzina/metano, benzina/GPL, gasolio/metano, gasolio/GPL o metano): Euro 0, Euro

1, Euro 2, Euro 3, Euro 4

Gasolio: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5

Tutti gli incentivi nazionali e regionali sulla piattaforma Motus -E