Regione Lombardia: dal 3 aprile 23 milioni per auto, moto e cargo-bike

Dallo Stato zero euro; la Regione Lombardia – pur dello stesso colore politico – raddoppia invece l’incentivo alla mobilità sostenibile. Sono 23 milioni, e per l’auto elettrica il contributo è di 3.500 euro. La domanda si presenta dal 3 aprile e fino ad esaurimento delle risorse.

Le domande dal 3 aprile, 3.500 euro a fondo perduto per l’auto elettrica

I residenti in Lombardia dal 3 aprile possono partecipare al bando regionale che stanzia 23 milioni dedicati alla mobilità green. Sono tre linee di finanziamento, ma la parte del leone è destinata all’auto: 20,7 milioni su 23 totali.

A motoveicoli, ciclomotori elettrici, e-cargo-bike sono destinati 2 milioni. L’incentivo alla sola demolizione dell’auto inquinante vale 500mila euro.

I numeri e le categorie dei veicoli incentivati:

Linea A – Autovetture: incentivo all’acquisto di autovetture nuove a zero/bassissime emissioni (20,7 milioni di euro). Contributi da 1.500 euro a 3.500 euro.

Linea B – Motoveicoli e E-Cargo bike: incentivo all’acquisto di motoveicoli o ciclomotori elettrici ed e-cargo-bike (2 milioni di euro). Contributi da 1.000 euro a 4.000 euro;

Linea C – Demolizione: incentivo alla sola demolizione di autovetture benzina/metano/GPL fino a Euro 1 incluso o diesel fino ad Euro 4 incluso (0,5 milioni di euro). Contributo di 500 euro.

Attenzione: la domanda si può inviare fino al 31 ottobre 2025, ma con la clausola fino ad esaurimento fondi. Agli interessati conviene muoversi per tempo.

Con la “libertà di scelta” si finanziano anche le auto termiche

Rispetto ai colleghi del governo nazionale in Lombardia investono in tecnologia green, ma ci tengono a ribadire la neutralità tecnologica.

«Siamo per la libertà di scelta e per accompagnare i cittadini al cambiamento senza imposizioni ideologiche – ha sottolineato l’assessore leghista all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione –. Sostituire migliaia di mezzi inquinanti significa dare un contributo significativo alla qualità della vita delle persone e anche iniettare risorse nel settore dell’automotive».

In concreto si traduce in finanziamenti a fondo perduto per l’acquisto di autovetture con alimentazione Euro 6D benzina, Euro 6D diesel, metano, GPL, ibride, elettrica pura o idrogeno.

Un bando che funziona: finanziato l’acquisto di 5.363 auto nel 2024

“Nel 2023 – ha sottolineato l’assessore Maione – abbiamo aiutato 5.363 famiglie lombarde a cambiare l’auto, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria. Quest’anno abbiamo raddoppiato lo stanziamento perché la misura è sempre più attesa e apprezzata”.

Nell’ edizione 2023 – deve essere ancora chiusa la pratica 2024 – sono state 5.363 le domande ammesse. La provincia di Milano in testa con 1.421, a seguire Brescia 824, Bergamo 660, Varese 557, Monza 529, Como 359, Pavia 221, Lecco 202, Cremona 197, Mantova 188, Lodi 113, Sondrio 92.

Il bando sarà pubblicato nella pagina regionale dedicata ai bandi, ricordiamo che è ancora aperto quello dedicato alle imprese: clicca qui.

