Quelli che…c’è una congiura contro il diesel. Sono in tanti, nei forum che scorrono sul web (anche su Vaielettrico.it) a sostenere che dietro l’avvento dell’elettrico c’è proprio questo. Ovvero una manovra delle Case auto per costringere i clienti a cambiare macchina. Con la complicità dei vari governi e della UE.

Quelli che…vogliono solo farci cambiare macchina

Tutto nasce dalla pregiudiziale convinzione che l’auto elettrica sia un colossale bluff, anche ecologico. Che produrre le batterie sia quanto di più inquinante. E che smaltire gli stessi accumulatori sarà un disastro per l’ambiente di proporzioni tali che neanche Chernobyl…La convinzione è avvalorata da improbabili studi che ogni tanto vengono pubblicati qua e là. Di recente si è parlato molto del confronto tra una Tesla Model 3 e una Mercedes turbodiesel, risolta a favore di quest’ultima dall’IFO, un centro-studi tedesco. Ma in precedenza c’era stata la ricerca (di cui poi si sono perse le tracce) dell’Istituto Motori-CNR di Napoli.

Tutta acqua al mulino di chi crede al complotto. E si diffonde l’atteggiamento con cui tanti si pongono nei confronti dell’imminente cambio della tecnologia di trasmissione dei programmi televisivi. Ovvero: è tutto un trucco per obbligarci a cambiare tivù. Idem con patate per la la macchina elettrica. Con l’aggiunta di far passare gli incentivi per l’elettrico come un balzello da far pagare ai poveri per soddisfare i capricci dei ricchi. Come se gli sconti per acquistare auto meno inquinanti non fossero più volte regolarmente esistiti anche in passato.

Quelli che…pensano che siano le Case auto a tirare i fili

Spiacenti di deludere, ma l’orrendo complotto, stile Savi di Sion, qui non c’è. E siamo in grado di portarne le prove. Primo: pensare a una manovra orchestrata dalle Case auto è demenziale. Ai costruttori lo status quo diesel-benzina andava di lusso. Macinavano profitti tenendo a velocità di crociera gli investimenti sui nuovi modelli. Un affinamento del motore, un nuovo look, e il gioco era fatto. L’elettrico è andato di traverso un po’ a tutti, costringendoli a spendere un sacco di soldi (oggi) per auto che, in numeri accettabili, si venderanno solo tra qualche anno. Forse. Il risultato è un continuo warning sul peggioramento dei risultati. E un continuo calo delle quotazioni di Borsa. Un colosso come Daimler-Mercedes, che ad aprile del 2015 sfiorava i 100 euro per azione (96 per la previsione), adesso fatica a tenere quota 50. Il che significa dimezzare il capitale in mano agli azionisti.

E a farne le spese sono i top manager, un tempo intoccabili, con continui terremoti al vertice. Gli ultimi a togliere il disturbo sono stati il boss di BMW Group, Harald Kruger, e il suo collega di Audi, Bram Schot. Non a caso sono i gruppi tedeschi premium a vivere con più imbarazzo la transizione all’elettrico. Oltre a dover investire cifre enormi su una tecnologia disruptive, si ritrovano tra i piedi un concorrente nuovo e insidioso come Tesla, che va a pescare proprio tra i clienti di queste marche citate sopra. E comunque, a livello globale, il settore automotive non se la passa bene. L’outlook di Moody’s segnala vendite in calo anche nel 2020, dopo un 2019 in regresso del 3,8%. Nonostante la spinta della Cina.

L’ennesima bufala viene dalla Svizzera

Del resto si potrebbe scrivere un libro con tutte le fake news che vengono messe in giro ad arte per screditare la mobilità elettrica. E a cui sembra che la gente non veda l’ora di abboccare. L’ultima viene dalla Svizzera ed è una storiella davvero istruttiva. La società Gotthard FASTcharge-GOFAST recentemente ha aperto un grande centro di ricarica super-fast nella stazione di servizio di Würenlos. Come accumulatori sono state usate otto batterie provenienti da altrettante Nissan Leaf.

Immediatamente sui social è stato postato un video in cui ci si faceva beffe della GOFAST, sostenendo che in realtà le colonnine da 50 kW erano alimentate con un generatore diesel. Apriti cielo: migliaia di clic e commenti sarcastici nei confronti dell’azienda e della mobilità elettrica in generale. GOFAST ha dovuto pubblicare a sua volta un video in cui si dimostra che non esiste alcun generatore a gasolio. Incassando le scuse del sedicente Robin Hood. Ma il video con l’informazione fasulla continua a circolare e a incassare migliaia di like. Dai tanti che sui social cercano solo conferme ai loro pregiudizi. Fregandosene di quel che è vero e di quel che è solo orchestrato per apparire verosimile. Quelli che…