Quanto risparmio in Tesla Y rispetto a diesel e benzina

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Quanto risparmio in Tesla Model Y rispetto alle auto diesel e benzina avute in precedenza. Davide ha fatto i conti dopo un viaggio di 677 km. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ho fatto i conti dopo un viaggio con famiglia di 677 km

“Volevo darvi una vista del mio ultimo week-end fuori porta in Campania per chi stesse valutando una transizione ad una BEV da usare per i viaggi. Nei calcoli indicherò direttamente i valori in kWh registrati dalle stazioni di ricarica, non quelli dell’auto, così da misurare in modo più corretto i costi. L’auto è una Tesla Model Y RWD, carico costituito da due adulti, due bimbi piccoli e bagagli. Distanza totale percorsa: 677 Km. Range di temperatura: 10.0° – 20.7°. Aria condizionata: profilo automatico fissato a 22°.

In base all’andatura ho elaborato le seguenti statistiche dai dati di TeslaMate:

% di Km percorsi in urbano (0-50 km/h): 14.9 % (100,873 Km)

% di Km percorsi in extraurbano (51-90 km/h): 23.3 % (157,741 Km)

% di Km percorsi in autostrada trafficata (91-110 km/h): 25.8 % (174,666 Km)

% di Km percorsi in autostrada libera (> 110 km/h): 36.0 % (243,72 Km)“.

Quanto risparmio in Tesla: spesi 46 euro, a benzina sarebbero 88, col diesel 65

“Ho ricaricato due volte nei Supercharger Tesla: energia erogata dalle colonnine: 86,751 kWh, spesa di 39,9 euro. Durata totale delle due sessioni: 41 minuti.

Potenza media di ricarica: 126,96 kW. Energia consumata alla wallbox di casa per riportare l’auto dal 43% al 100% iniziale: 35,99 kWh, spesa 6,48 euro (0,18/kWh).

In totale l’energia consumata è stata di 122,7413 kWh. Consumo lordo: 0,181 Wh/Km o se preferite 18,1 kW per 100 Km. Spesa di ricarica totale: 39,9 euro + 6,48 euro = 46,38 euro. Con la mia precente turbo benzina, con meno della metà dei cavalli e il suo fantastico consumo di 13,5 Km/l avrei speso: 50,15 l x 1.755 euro = 88,01 euro. Con il mio vecchio naftone diffondi cancro, con più decibel al motore che cavalli e il suo consumo di 17,0 Km/l avrei speso: 39,82 l. x 1.647 euro = 65,58 euro. Spero di avervi suggerito un contenuto di valore per il sito. Buoni elettroni a tutti“. Davide Brutti

Risposta. I numeri parlano da soli. Ci limitiamo a una notazione: in tempi in cui si discute molto (non sempre in positivo) del personaggio Elon Musk, di una cosa bisogna dare atto al patron di Tesla. Ovvero di avere costruito una rete di ricarica globale molto affidabile e con prezzi e potenze notevoli. Davide ha potuto rifornire in pochi minuti a quasi 127 kW di media spendendo a 0,459/kWh. Diffcile dare un servizio migliore.