Quanto costa ricaricare a casa? Facciamo due conti

Quanto costa ricaricare l’auto a casa? Capirlo potrebbe sembrare banale, ma non lo è. Infatti capita spesso di sentire qualcuno sparare cifre improbabili. Il professor Alessandro Abbotto del Dipartimento di Scienza dei Materiali Centro di Ricerca Energia Solare MIB-SOLAR all’Università di Milano–Bicocca fa due calcoli e ci spiega come risalire a un valore corretto. Abbotto ha scritto spesso per Vaielettrico su temi energetici, idrogeno e fotovoltaico che sono oggetto del suo lavoro quotidiano e delle sue ricerche. E’ anche proprietario di due auto elettriche e all’inizio dell’anno prossimo uscirà per Carrocci Editore un suo libro dal titolo “La mobilità elettrica. Storia, tecnologia e futuro”.

di Alessandro Abbotto

Qualche giorno fa un vicino di casa mi confida il suo scetticismo nell’acquisto dell’auto elettrica anche a causa dell’elevato costo di un “pieno” di ricarica in condominio, che a suo dire si sggira attorno a 40-50 centesimi/kWh.

Sono quindi andato a vedere i costi reali analizzando la mia bolletta. Abito a Milano città e, nel mio condominio, ho un contratto con un fornitore di energia elettrica che dichiara 100% energia da fonti rinnovabili. Ho confrontato la bolletta bimestrale settembre-ottobre 2020, quando ancora non possedevo una presa nel mio box, con quella dello stesso bimestre di quest’anno, dopo aver installato la presa di ricarica. Sono passato da 570 kWh per un costo lordo di 113 euro (al netto dell’importo del canone TV) a 978 kWh per un costo lordo di 151 euro.

Un precedente articolo su questa testata ha già ben spiegato come non si debba semplicemente dividere il costo lordo della bolletta per il numero di kWh per ricavare il costo della ricarica, in quanto molte voci nella bolletta si riferiscono a costi fissi, relativi al contatore – ovvero costi che vi sarebbero comunque anche senza la ricarica dell’auto elettrica – calcolando quindi un costo effettivo della ricarica di 0,14 euro/kWh (con le dispersioni, 0,16-0,17 euro/kWh).

Quanto mi costa ricaricare a casa? 0,09 centesimi

Ma nel mio caso il costo è significativamente più basso, arrivando a 0,09 euro/kWh. Come è possibile?

Tra i due bimestri, 2020 e 2021, la differenza di consumo è stata di + 408 kWh (approssimativamente 8 “pieni” di batteria completa 0-100%), per un costo lordo aggiuntivo, oneri, imposte e IVA comprese, di 38 euro, ovvero 0,093 Euro/kWh. Questo è stato il costo effettivo della ricarica a casa mia durante l’ultimo anno.

Ho quindi analizzato a fondo le due bollette per comprendere l’origine di un costo così basso.

Solo energia 100% verde: costa ogni anno di meno

Prima piacevole sorpresa: il costo lordo unitario dell’energia, seppur leggermente, è diminuito dal 2020 al 2021, nonostante il forte aumento del prezzo del gas naturale. Grazie al mio contratto, che usa energia elettrica 100% verde. Per me non è una sorpresa: come studioso del settore so bene che, mentre il costo dei combustibili fossili è soggetto a forti fluttuazioni (come quelle di queste settimane) ed è destinato nel tempo ad aumentare sempre più, quella delle fonti rinnovabili è in costante e forte diminuzione.

Ho pertanto normalizzato la bolletta del 2020 ai minori costi del 2021, per confrontare correttamente le voci. Il costo lordo del bimestre 2020 passa da 108 euro a 106 euro, per un costo lordo della ricarica di 0,098 euro/kWh.

Occhio alla fasce: la F3 notturna costa meno

L’analisi delle bollette spiega la ragione del basso costo: il maggior consumo di energia si è avuto nelle fasce più economiche F2 e F3, ovvero al di fuori della fascia più costosa che corrisponde al periodo lun-ven dalle ore 8.00 alle 19.00. Che è esattamente il momento in cui l’automobile viene normalmente utilizzata per lavoro e non posta in ricarica. In realtà, per maggiore precisione, la maggior parte dei kWh aggiuntivi si riferiscono alla fascia F3, ovvero quella notturna e festiva.

Quindi, in conclusione, tenendo conto del minor costo dell’energia elettrica da rinnovabili e del periodo temporale in cui tipicamente avviene la maggior parte della ricarica (tra le 19 di sera e le 8 del mattino oppure nei festivi) il costo reale, al lordo di oneri, imposte e IVA, è di 0,09-0,10 euro/kWh, corrispondente a meno di 5 euro per un pieno completo di una batteria da 50 kWh (o 400 km in città).

