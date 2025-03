Quanto costa mantenere le elettriche

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Quanto costa mantenere le auto elettriche: l’ACI aggiorna via via i cosiddetti “costi di esercizio” di tutte le motorizzazioni, da cui abbiamo estratto 15 EV.

I dati ACI per 15 modelli delle principali marche

Costi/km per percorrenze annue da 10 a 50 mila km

Marca e modello 10.000 km 20.000 km 30.000 km 40.000 km 50.000 km Dacia Spring 0,32 euro 0,22 0,18 0,17 0,16 Fiat 500e 42 kWh 0,43 0,29 0,25 0,22 0,21 Smart ForFour 0,36 0,24 0,21 0,19 0,17 Renault Zoe R110 0,39 0,27 0,23 0,22 0,20 Renault Megane EV40 0,47 0,32 0,27 0,25 0,23 Opel Corsa-e 2019 0,45 0,30 0,26 0,23 0,22 Peugeot e-208 0,49 0,33 0,28 0,26 0,24 Nissan Leaf 40 kWh 0,44 0,30 0,25 0,23 0,22 Hyundai Kona 64 kWh 0,55 0,38 0,32 0,29 0,27 VW ID.3 150 Cv 0,45 0,31 0,26 0,24 0,23 VW ID.5 GTX 0,71 0,49 0,41 0,38 0,36 Volvo C40 1st Edition 0,65 0,45 0,38 0,35 0,33 Kia EV6 AWD 0,66 0,45 0,38 0,35 0,33 BMW i4 eDrive 40 0,70 0,48 0,41 0,37 0,35 Audi e-tron 55 0,91 0,63 0,53 0,49 0,46

I dati completi si possono trovare sulla rivista Auto Aziendali Magazine, comprese le auto benzina, diesel, ibride, GPL e metano. I valori si riferiscono ad auto in proprietà e tengono conto di tutti i costi che si affrontano nella vita su strada. Quindi: costi fissi (bollo, assicurazione e interessi sul capitale). E costi di percorrenza (carburante, pneumatici, manutenzione, riparazione e ammortamento del capitale). Non si tratta quindi del semplice costo dell’energia o del carburante che serve per percorrere un km. L’ACI calcola questi dati per dare riferimenti ufficiali alle aziende per i loro mezzi. Attenzione: non si tratta però del cosiddetto TCO(Total Cost of Ownership), per calcolare il quale occorre aggiungere i costi di amministrazione. Essendo calcolati su criteri omogenei, sono comunque valori che possono dare un’indicazione molto utile non solo alle aziende, ma anche ai privati. Qui trovate le tabelle dello scorso anno.

Quanto costa mantenere… Molto parca la Dacia Spring, un po’ meno la Fiat 500e

Il primo dato che salta all’occhio è ovviamente l’ottimo risultato della Dacia Spring. Considerando tutte le motorizzazioni, non c’è modello che abbia risultati migliori della piccola elettrica del gruppo Renault, che a 50 mila km arriva a 0,16 di costo/km. Mentre non è eccelso il dato della 500e nella versione con 42 kWh di batteria. Tutto sommato buoni i dati della Zoe, ormai fuori produzione, che dopo 50 mila km arriva a 0,20 euro di costo/km. E buoni, per la categoria, anche i valori della Volkswagen ID.3, con 0,23 a 50 mila km. Va tenuto conto che i dati ACI sono riferiti a modelli in circolazione già da qualche anno, alcuni con dati di consumo ancora piuttosto alti. La Audi e-tron 55, per esempio, neppure dopo 5 anni scende sotto lo 0,46 di costo al km, un dato molto migliorato nei modelli più recenti della Casa tedesca. In assoluto, comunque, i costi delle elettriche a parità di categoria sono sempre i migliori, grazie anche a spese di manutenzione molto contenute.

