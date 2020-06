Quanti km fai con un kWh: Tesla dà i numeri, anche degli altri

Quanti km fai con un kWh di energia. Tesla dà i numeri, dei suoi modelli della concorrenza, nella nuova edizione del suo bilancio di sostenibilità, l’Impact Report 2019.

Quanti km fai con un kWh: il Model 3 arriva a 7,7

Sono 57 pagine dense di grafici e tabelle, con tutti i dati sui consumi dell’azienda di Elon Musk. A partire dai processi produttivi in fabbrica (al netto dell’auto-generazione da solare) fino alla gamma di auto attualmente in vendita. Qui Tesla pubblica diverse slide di confronto con la concorrenza, con cifre tratte dai dati di omologazione dell’EPA, l’Ente federale americano per la protezione ambientale.

Tesla non fa mancare di rimarcare che le sue auto ne escono molto bene. In particolare il Model 3 Standard Range (405 km di autonomia, con la batteria più leggera dell’intera gamma) è l’unica auto che si avvicina alle 5 miglia per kWh. Per la precisione sono 4,8, che in km fanno 7,724. Il Model Y, di prossima uscita, si piazza al terzo posto, dopo la versione Long Range del Model 3. Per il nuovo Suv di Elon Musk le miglia con un kWh sono 4,1, pari a 6,598 km. Il che equivale al primo posto nella categoria Sport utility.

Nella classifica EPA male le marche tedesche

Anche le due ammiraglie Tesla ne escono molto bene, il Model S addirittura davanti a un’auto di dimensioni ben inferiori come la Nissan Leaf. Agli ultimi posti ci sono invece le auto tedesche, che peraltro continuano a rimarcare che l’autonomia non è l’unico parametro da considerare. Preferendo puntare sulla velocità di ricarica, come non manca di sottolineare soprattutto l’Audi (guarda l’articolo).

Nell’Impact Report, tra l’altro, c’è anche una stima sulle emissioni totali di CO2 nell’intero ciclo di vita del Model 3. I dati per la più piccola delle Tesla sono calcolati su quattro variabili. A seconda che a usarlo sia un privato o una società di ride-hailing e che l’energia consumata venga dalla rete o sia autoprodotte col solare. C’è poi il confronto con la media delle emissioni di CO2 delle auto a benzina della stessa categoria. Non servono commenti, basta il grafico sopra.